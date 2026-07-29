Oficial | Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela impedirán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte.

Para entrar a Perú, Ecuador o Venezuela, muchos viajeros terminan devueltos porque su documento, aunque no está vencido, no cumple la vigencia mínima que exigen esas autoridades. Postergar este trámite del pasaporte puede costarte el viaje.

El requisito que sorprende es el de los seis meses. La mayoría de estos países pide que el pasaporte tenga al menos seis meses de validez contados desde el día en que ingresas, no desde que regresas. Es un filtro distinto al de la visa: puedes no necesitar visa y aun así quedar varado por la fecha de vencimiento.

La regla de los seis meses que frena a los viajeros

La lógica es simple: las autoridades quieren que el documento siga válido durante toda la estadía y con margen de sobra. Por eso el conteo arranca el día del ingreso, no el del regreso. Un ejemplo: si la persona viaja en marzo y tu pasaporte vence en julio, no llegas a los seis meses y podrían negarte el embarque, aunque el documento siga vigente. Si la fecha está cerca, conviene renovar la libreta antes de comprar el pasaje.

Es oficial | Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela bloquean la salida del país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte. ChatGPT

El primer control no es el de migraciones, sino el del mostrador. En el check-in, la aerolínea verifica que cumplas los requisitos del país de destino, y si la vigencia es insuficiente puede negarte el embarque para no exponerse a sanciones. Ese filtro opera igual en Bogotá que en cualquier aeropuerto internacional.

País por país: qué vigencia te exigen

Las reglas no son idénticas en los cuatro destinos, y conviene confirmarlas en la Cancillería o autoridad migratoria de cada país antes de comprar el tiquete. Este es el panorama:

Perú: pasaporte con mínimo seis meses de vigencia desde el ingreso; sin eso, Migraciones niega la entrada.

Ecuador: pasaporte con mínimo seis meses desde la fecha de entrada, según el artículo 133 del Reglamento de Movilidad Humana.

Venezuela: pasaporte con mínimo seis meses ; además exige visa a varias nacionalidades y suele pedir boleto de salida y reserva de alojamiento.

Colombia: basta con el pasaporte vigente (no vencido); los seis meses son una recomendación, no una obligación legal.

Hay un atajo que muchos ignoran: en buena parte de Sudamérica no necesitas pasaporte. Los ciudadanos de la Comunidad Andina —Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia— y del Mercosur pueden moverse entre estos países con su cédula de identidad, sin pasaporte.

Es importante, en este contexto, renovar el pasaporte una vez vencida la vigencia o incluso antes de que el documento quede por debajo de los seis meses de margen.

Qué revisar antes de comprar el pasaje

Mira la fecha de vencimiento en la página de datos biográficos y cuenta seis meses desde tu fecha de entrada, no desde la salida.

Si te quedan menos, renueva antes de pagar el tiquete: el valor del pasaje no se reembolsa si la aerolínea te niega el embarque. Y la palabra final siempre la tiene la autoridad migratoria de cada destino.