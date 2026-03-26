Brasil modificó sus condiciones de ingreso y volverá a exigir visa a ciudadanos de algunos países, en una medida que impacta directamente en el turismo internacional. El cambio afecta especialmente a los viajeros de Estados Unidos, quienes deberán tramitar un permiso previo para ingresar al país. Según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, los ciudadanos estadounidenses deberán contar con una visa para ingresar al país La medida implica el fin de la exención que estaba vigente desde 2019 y responde a un criterio de reciprocidad migratoria. El cambio comenzó a implementarse en 2025 y se consolida en 2026 con el sistema de visa electrónica. Esto significa que los turistas deberán gestionar el permiso antes de viajar. El nuevo sistema será digital y más ágil: Además, la aprobación suele demorar pocos días, aunque las autoridades recomiendan gestionarla con anticipación. El Gobierno brasileño aplica una política de reciprocidad internacional, lo que significa que exige visa a ciudadanos de países que también la piden a los brasileños. En este caso: El cambio no afecta a los ciudadanos de Mercosur. No necesitarán de la visa y podrán ingresar con su DNI o pasaporte válido