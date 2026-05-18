Se está llevando a cabo una transformación notable en América Latina. Los reportes de instituciones financieras internacionales evidencian que Brasil y México se afianzan como las principales potencias emergentes de la región, con previsiones que los ubican entre las diez economías más prominentes del mundo para el año 2030. Este crecimiento tiene la capacidad de reconfigurar las alianzas globales y desafiar el predominio histórico de Estados Unidos, China y Rusia. En contraste con diversas economías emergentes, Brasil y México no dependen exclusivamente de materias primas, sino que han establecido un tejido industrial y tecnológico competitivo, que les permite integrarse en las cadenas globales de valor. El crecimiento brasileño se fundamenta en su diversificación productiva, el impulso de la industria verde y el desarrollo tecnológico; mientras que México avanza con determinación gracias a su posición estratégica en el comercio internacional, la manufactura avanzada y la innovación energética. Según proyecciones de PwC y Standard Chartered, ambos países latinoamericanos podrían ingresar al top 10 de las economías globales antes de finalizar la década, medidos por su Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). El auge simultáneo de estas dos economías tendrá efectos directos en la geopolítica mundial. Analistas coinciden en que el peso de América Latina en los foros globales crecerá, modificando los ejes de poder tradicionales y creando una nueva arquitectura económica multipolar. Brasil, miembro activo de los BRICS, refuerza sus vínculos con China, India y Rusia, consolidando su papel como referente del Sur Global. Por su parte, México equilibra su relación con Estados Unidos —a través del T-MEC—, al tiempo que amplía acuerdos con Europa y Asia, demostrando una autonomía política y económica cada vez más visible. Ambos países actúan como puentes estratégicos entre Oriente y Occidente y su influencia conjunta podría modificar los flujos de inversión, energía y tecnología en las próximas décadas. Se anticipa un crecimiento continuo en ambas naciones: