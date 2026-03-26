Un nuevo revés judicial complicó la situación procesal de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial en Brasil. Cuando parecía que la joven podría regresar finalmente al país, el juez dio marcha atrás y ordenó que permaneza en Río de Janeiro. Este martes se llevó adelante una audiencia clave donde la chica, oriunda de Santiago del Estero, asumió haber cometido un delito y pidió disculpas por los gestos racistas cometidos hacia tres empleados de un bar (cuando uno de ellos se tomaba sus genitales). Tras haber transcurrido 70 días en Río de Janeiro, bajo la amenaza de poder percibir hasta 15 años de cárcel, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte optó por reducir la pena a un solo delito continuado contra tres víctimas y solicitó que recibiera dos años de cárcel. Esta pena mínima fue reemplazada por los resarcimientos monetarios y las labores comunitarias. Sin embargo, una filtración a la prensa volvió a complicar su futuro. La abogada Carla Junqueira, representante de Páez, reveló que esta semana se levantarían las cautelares para que la joven pudiera regresar a Argentina, tras permanecer en Brasil más de dos meses con una tobillera electrónica. Sin embargo, el magistradio “cambió de idea” y dio marcha atrás, por filtrarse los montos que debería pagar la acusada a los tres empleados del bar. Si bien no fueron los abogados quienes confirmaron la cifra, la Fiscalía tomó ese dato para denunciar filtración de la información. “Ella no puede volver a Argentina antes del fallo definitivo. Yendo contra la opinión de la Fiscalía, de la querella... Rechazó la revocación de las cautelares hasta que presentemos los alegatos finales“, remarcó la abogada en diálogo con Infobae. El último conflicto legal surge después de la audicencia en los Tribunales de Río de Janeiro, cuando entre la prensa comenzó a circular el rumor de que Páez debería pagar un resarcimiento de u$s 150.000. Esto mismo se replicó en conferencia de prensa, cuando periodistas preguntaron por la indemnización individual de u$s 50.000. En aquel entonces, Junqueira respondió: “Va a depender mucho de lo que defina el juez sobre el valor de la caución que va a tener que depositar para poder salir”. La nueva acusación de la Fiscalía por filtración impidió que la acusada regrese al país hasta que se expida el juez. En consecuencia, todavía no hay un plazo previsto para su retorno.