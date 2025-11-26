Con solo un ingrediente: el truco definitivo para lavar la ropa negra y evitar que pierda el color

Con cada lavado, la ropa oscura pierde intensidad. El agua caliente, el roce y los jabones agresivos son los principales culpables.
Pero existe un método casero que ayuda a conservar el color por más tiempo y solo requiere un ingrediente que todos tenemos en casa: vinagre blanco.
¿Por qué se desgasta la ropa oscura?
Las fibras se abren con el calor y el detergente líquido común arrastra el tinte. Esto provoca que las prendas negras o de tonos intensos se vean apagadas después de pocos lavados. Para evitarlo, hay que fijar el color desde el primer uso y mantenerlo en cada lavado.
Cómo usar vinagre para cuidar la ropa oscura
- Antes del primer lavado: llena un recipiente con agua fría, agrega media taza de vinagre blanco y sumerge la prenda durante 30 minutos. Luego enjuaga y deja secar. Este paso fija el tinte en la tela.
- En cada lavado: añade media taza de vinagre blanco en el compartimiento del suavizante del lavarropas. El vinagre protege el color, elimina restos de jabón y neutraliza olores.
Consejos extra para que dure más
- Lava siempre con agua fría o tibia. El agua caliente abre las fibras y acelera la pérdida de color.
- Da vuelta las prendas antes de lavarlas para reducir el roce con el tambor.
- Usa detergentes especiales para ropa oscura.
- No sobrecargues el lavarropas; así evitas un lavado agresivo.
- Añade una cucharada de sal al agua para reforzar el fijado del color.
Con estos cuidados simples, tu ropa negra se mantendrá impecable y con colores vivos por mucho más tiempo.