Con solo un ingrediente: el truco definitivo para lavar la ropa negra y evitar que pierda el color

Con cada lavado, la ropa oscura pierde intensidad. El agua caliente, el roce y los jabones agresivos son los principales culpables.

Pero existe un método casero que ayuda a conservar el color por más tiempo y solo requiere un ingrediente que todos tenemos en casa: vinagre blanco.

¿Por qué se desgasta la ropa oscura?

Las fibras se abren con el calor y el detergente líquido común arrastra el tinte. Esto provoca que las prendas negras o de tonos intensos se vean apagadas después de pocos lavados. Para evitarlo, hay que fijar el color desde el primer uso y mantenerlo en cada lavado.

Cómo usar vinagre para cuidar la ropa oscura

Antes del primer lavado: llena un recipiente con agua fría, agrega media taza de vinagre blanco y sumerge la prenda durante 30 minutos. Luego enjuaga y deja secar. Este paso fija el tinte en la tela.

En cada lavado: añade media taza de vinagre blanco en el compartimiento del suavizante del lavarropas. El vinagre añade media taza de vinagre blanco en el compartimiento del suavizante del lavarropas. El vinagre protege el color , elimina restos de jabón y neutraliza olores.

Consejos extra para que dure más

Lava siempre con agua fría o tibia. El agua caliente abre las fibras y acelera la pérdida de color.

Da vuelta las prendas antes de lavarlas para reducir el roce con el tambor.

Usa detergentes especiales para ropa oscura

No sobrecargues el lavarropas; así evitas un lavado agresivo.

Añade una cucharada de sal al agua para reforzar el fijado del color.

Con estos cuidados simples, tu ropa negra se mantendrá impecable y con colores vivos por mucho más tiempo.