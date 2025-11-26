En esta noticia

Con cada lavado, la ropa oscura pierde intensidad. El agua caliente, el roce y los jabones agresivos son los principales culpables.

Pero existe un método casero que ayuda a conservar el color por más tiempo y solo requiere un ingrediente que todos tenemos en casa: vinagre blanco.

¿Por qué se desgasta la ropa oscura?

Las fibras se abren con el calor y el detergente líquido común arrastra el tinte. Esto provoca que las prendas negras o de tonos intensos se vean apagadas después de pocos lavados. Para evitarlo, hay que fijar el color desde el primer uso y mantenerlo en cada lavado.

Te puede interesar

Mezclar vinagre con canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Te puede interesar

Mezclar una parte de vinagre con dos de bicarbonato: por qué es la “fórmula mágica” y para qué sirve

Cómo usar vinagre para cuidar la ropa oscura

  • Antes del primer lavado: llena un recipiente con agua fría, agrega media taza de vinagre blanco y sumerge la prenda durante 30 minutos. Luego enjuaga y deja secar. Este paso fija el tinte en la tela.
  • En cada lavado: añade media taza de vinagre blanco en el compartimiento del suavizante del lavarropas. El vinagre protege el color, elimina restos de jabón y neutraliza olores.
Con solo un ingrediente: el truco definitivo para lavar la ropa negra y evitar que pierda el color
Con solo un ingrediente: el truco definitivo para lavar la ropa negra y evitar que pierda el color

Consejos extra para que dure más

  • Lava siempre con agua fría o tibia. El agua caliente abre las fibras y acelera la pérdida de color.
  • Da vuelta las prendas antes de lavarlas para reducir el roce con el tambor.

Te puede interesar

Vinagre, bicarbonato y pegamento: para qué sirve esta mezcla y por qué recomiendan hacerlo

Te puede interesar

Mezclar dos cucharadas de vinagre con tres partes de limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
  • Usa detergentes especiales para ropa oscura.
  • No sobrecargues el lavarropas; así evitas un lavado agresivo.
  • Añade una cucharada de sal al agua para reforzar el fijado del color.

Con estos cuidados simples, tu ropa negra se mantendrá impecable y con colores vivos por mucho más tiempo.