Hacer ejercicio siempre es bueno para la salud y hay diferentes tipos de actividades que pueden aportarle beneficios al organismo. En este sentido, la bicicleta fija es un tipo de entrenamiento que se posiciona como uno de los más completos.

Según un artículo publicado en Túa Saúde por Carlos Bruce, profesor de educación física graduado de la Universidad Federal de Río De Janeiro, el ejercicio basado en la bicicleta fija ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar el funcionamiento del corazón.

Al ser una actividad integral, también contribuye a tonificar los músculos, aumentar la resistencia e incrementar la capacidad respiratoria .

Bicicleta fija, un ejercicio clave para prevenir enfermades cardiovasculares

Este tipo de ejercicio tiene como particularidad principal el movimiento constante, lo cual es altamente positivo para disminuir la presión arterial, optimizar la circulación y una mejora en el funcionamiento del corazón.

Además, el informe resalta que “también reduce el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno, disminuyendo el riesgo de formación de coágulos”.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Asimismo, otro punto positivo que tiene esta actividad es que ayuda a eliminar grasas y perder peso. En este sentido, el especialista indicó que, en una sesión de 30 minutos, se pueden quemar hasta 260 calorías.

Por qué este ejercicio puede reducir el riesgo de tener diabetes

Hacer bicicleta fija de manera regular puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 porque mejora la sensibilidad a la insulina, la hormona que permite que la glucosa ingrese a las células para utilizarse como fuente de energía.

Además, la actividad aeróbica favorece el control de la glucosa en sangre y puede contribuir a mantener un peso saludable. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la actividad física ayuda a que las células respondan mejor a la insulina, lo que resulta importante para prevenir y controlar esta enfermedad

Consejos para regular la bici fija

Al momento de utilizar una bicicleta fija es importante adaptar la altura del asiento, la posición y el manubrio para evitar molestias o lesiones.

Para esto, se deben seguir una serie de recomendaciones, las cuales garantizarán un entrenamiento más efectivo:

Altura del asiento:

Ajustar la altura para que, al colocar el pedal en el punto más bajo, la rodilla quede ligeramente flexionada, sin estirar completamente la pierna.

Evitar que la cadera se balancee de un lado al otro durante el pedaleo por tener el asiento demasiado alto.

Mantener ambos pies bien apoyados en los pedales durante todo el movimiento.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Posición del asiento:

Regular el asiento hacia adelante o hacia atrás para que, con los pedales en posición horizontal, la rodilla delantera quede aproximadamente alineada con el eje del pedal.

Evitar sentarse demasiado adelante, ya que puede generar una flexión excesiva de las rodillas.

Comprobar que la posición permita pedalear con comodidad, sin generar tensión en las rodillas o las caderas.

Posición frente al manubrio: