Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de las canillas y evitar reducir la presión. (Representación creada con IA)

Los depósitos de sarro que se forman en los orificios de las canillas y cabezales de ducha pueden disminuir el caudal de agua y hacer que la salida sea irregular. Aunque muchas personas recurren al vinagre blanco o al bicarbonato, existe otra alternativa que resulta muy eficaz para eliminar la acumulación de minerales.

El ácido cítrico en polvo es un producto utilizado tanto en la industria alimentaria como en la limpieza doméstica por su capacidad para remover depósitos de calcio y magnesio, responsables de la formación del sarro. Al limpiar estas obstrucciones, es posible recuperar una salida de agua más uniforme y mejorar el funcionamiento de la grifería.

Por qué el sarro reduce la presión del agua

Con el paso del tiempo, especialmente en las zonas donde el agua tiene una alta concentración de minerales, se forman depósitos de calcio y magnesio en los pequeños orificios de las canillas, aireadores y duchas.

Estas acumulaciones estrechan el paso del agua y provocan que el chorro salga con menor fuerza o de forma desigual. Cuanto más tiempo permanezca el sarro, mayor será la obstrucción.

Cómo preparar una solución de ácido cítrico para eliminar el sarro

El ácido cítrico en polvo puede conseguirse en dietéticas, droguerías, ferreterías, casas de productos de limpieza y tiendas online.

Para utilizarlo existen distintas preparaciones según la superficie que se quiera limpiar.

Para superficies y canillas

Disolver entre 1 y 2 cucharadas de ácido cítrico en polvo en 1 litro de agua tibia.

Aplicar la mezcla con un pulverizador o con una esponja sobre las zonas con sarro.

Confirmado por expertos | Este truco con papel aluminio elimina el sarro y óxido de la grifería YA y así funciona paso a paso. ChatGPT

Para aireadores y cabezales desmontables

Disolver entre 2 y 3 cucharadas soperas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.

Sumergir las piezas durante 30 minutos a una hora.

Para zonas pequeñas o filtros

Preparar una mezcla con 2 cucharadas soperas de ácido cítrico en una taza de agua tibia.

Paso a paso para limpiar los orificios de la canilla

Si el aireador o el cabezal pueden retirarse, el procedimiento es sencillo:

Desmontar la pieza , si el diseño lo permite.

Sumergirla en la solución de ácido cítrico entre 30 minutos y una hora.

Frotar suavemente con un cepillo de dientes viejo para desprender los restos de sarro sin rayar la superficie.

Enjuagar con abundante agua antes de volver a colocar la pieza.

Si el sarro está muy adherido en un punto específico, también puede colocarse un paño empapado con la solución durante unos 20 minutos antes de cepillar.

Qué hacer si no es posible desmontar la canilla o el cabezal

Cuando la pieza no puede retirarse, una alternativa consiste en llenar una bolsa plástica resistente con la mezcla de ácido cítrico y agua tibia, colocarla alrededor del aireador o del cabezal y sujetarla con una banda elástica o un precinto.

Es importante que los orificios queden completamente sumergidos durante el tiempo recomendado para facilitar que el sarro se desprenda.

Cómo prevenir que vuelva a aparecer el sarro

Para mantener la grifería en buen estado y evitar nuevas obstrucciones, se recomienda:

Limpiar los aireadores y cabezales al menos una vez al mes.

Secar las superficies después de cada uso , especialmente en zonas con agua dura.

Revisar periódicamente los filtros internos de la grifería.

Considerar sistemas antisarro si el agua del hogar tiene una elevada concentración de minerales.

El ácido cítrico ayuda a disolver los depósitos de calcio y magnesio sin necesidad de realizar un frotado intenso, lo que facilita la limpieza de los orificios de las canillas y favorece que el agua vuelva a salir de manera uniforme.