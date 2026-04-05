Dentro de la filosofía del Feng Shui, cada objeto y cada rincón del hogar influyen en la energía que circula en el ambiente. El objetivo de esta práctica es equilibrar los espacios para favorecer el flujo del chi, la fuerza vital que, según esta tradición milenaria, impacta directamente en el bienestar. En ese marco, existen pequeños rituales que muchas personas comenzaron a aplicar en sus casas para mejorar la energía. Uno de los más comentados consiste en colocar arroz debajo de la cama, un gesto simple que, según esta filosofía, tiene un fuerte significado simbólico. De acuerdo con el Feng Shui, el arroz representa prosperidad, estabilidad y abundancia. Por esa razón, se cree que puede actuar como un elemento capaz de absorber energías negativas y ayudar a equilibrar las vibraciones del entorno. La cama ocupa un lugar central dentro del hogar, ya que está vinculada con el descanso, la intimidad y la recuperación emocional. Por eso, este ritual se realiza justamente en ese espacio. Según quienes siguen esta práctica, colocar arroz debajo de la cama puede ayudar a: En el Feng Shui también se tiene en cuenta el momento en el que se realizan ciertos rituales. Elegir el día adecuado, según esta creencia, puede potenciar sus efectos. Algunas de las ocasiones más recomendadas son: Para quienes desean probar esta práctica, el Feng Shui recomienda hacerlo de forma consciente y con una intención clara. Pasos sugeridos: Muchas personas acompañan este proceso con una intención mental o una frase positiva enfocada en aquello que desean atraer a su vida, ya sea bienestar, tranquilidad o prosperidad.