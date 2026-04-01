En la previa de las celebraciones de Pascua, el Banco Provincia renovó los beneficios de su billetera digital y sumó promociones que permiten ahorrar en productos típicos de la temporada. A través de Cuenta DNI, los usuarios podrán acceder durante abril a reintegros en distintas compras, con descuentos especiales en marcas gastronómicas reconocidas. Dentro de la agenda de promociones del mes, la app ofrece 30% de descuento todos los días en las llamadas marcas destacadas, con un tope de reintegro de $ 15.000 por persona y por marca. Entre los comercios adheridos se encuentran Havanna y Lucciano’s, dos opciones elegidas por los consumidores para comprar huevos y chocolates de Pascua. La promoción también alcanza a La Fonte D’Oro, Grido y al espacio de entretenimiento Le Park, que se incorpora este mes. De esta manera, quienes utilicen la billetera digital podrán acumular reintegros en cada compra realizada en estas marcas durante todo abril, lo que representa una oportunidad para reducir el gasto en productos de temporada. Además de las promociones en marcas destacadas, la aplicación mantiene otros beneficios vigentes durante el mes. La agenda completa de promociones se puede consultar dentro de la aplicación o en la web oficial del banco. De esta forma, quienes utilicen Cuenta DNI podrán organizar sus compras y aprovechar distintos reintegros a lo largo del mes.