Adidas inauguró un nuevo outlet premium en un shopping en la Ciudad de Buenos Aires. El local ofrece zapatillas desde los $ 40.000 y descuentos que ascienden hasta el 70%. Se trata del local ubicado en el Recoleta Urban Mall, en Vicente López al 2050. Este nuevo formato de tienda ofrece los lanzamientos anteriores con precios especiales. Uno de los productos más buscados son las zapatillas, las cuales parten desde los $ 40.000 para diversos deportes como el running, fútbol, crossfit, entre otros. En la misma línea, otras prendas como buzos, pantalones y shorts presentan promociones que pueden variar. Las camisetas de los clubes, una de las prendas más buscadas por los hinchas, parten desde los $ 34.999. El local ubicado en Recoleta ofrece un descuento del 70% en la segunda unidad para los productos seleccionados, los cuales están identificados con rojo. Para poder aprovecharlo, se debe elegir dos productos que estén incluidos en la promo. Se abonará el primero a precio completo y el segundo tendrá en 70%. Otro de los beneficios es el acceso a una financiación de hasta 6 cuotas sin interés según la tarjeta y el banco emisor.