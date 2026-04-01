Pascua suele ser la excusa ideal para volver a las recetas clásicas y compartir algo hecho en casa. Entre las opciones que nunca fallan, la rosca rellena se impone como protagonista: esponjosa, aromática y con un relleno generoso para que sea más sabrosa. Esta versión accesible, pensada para quienes disfrutan del proceso tanto como del resultado final. El secreto está en respetar los tiempos de levado y trabajar la masa con paciencia, para lograr una textura suave y aireada. Para el relleno, los ingredientes necesarios son: Para la preparación, disponer la harina sobre la mesada en forma de corona y mezclarla con la levadura. En un recipiente aparte, unir los huevos, la miel, el azúcar, la ralladura de limón, la vainilla y la leche tibia. Volcar los líquidos en el centro de la harina y comenzar a integrar hasta formar una masa. Cuando el bollo empiece a tomar cuerpo, incorporar la manteca y amasar hasta lograr una textura lisa y elástica. Colocar la masa en un bowl, cubrir y dejar reposar unos 40 minutos, hasta que duplique su volumen. Mientras tanto, preparar la crema pastelera. Calentar la leche y, en otro recipiente, mezclar el huevo con el azúcar y el almidón. Unir ambas preparaciones, volver al fuego y revolver de manera constante hasta que espese. Sumar unas gotas de vainilla y dejar enfriar. Una vez fría, agregar el chocolate picado y las almendras tostadas. Estirar la masa en forma de rectángulo, distribuir el relleno de manera pareja y enrollar. Cortar el rollo al bies, trenzar las tiras y cerrar en forma de rosca. Para una cocción pareja y sin sobresaltos, se puede colocar la preparación en un molde circular con buen antiadherente, como los de Hudson, que facilitan el desmolde y mantienen la forma durante el horneado. Dejar levar nuevamente hasta que crezca, pincelar con huevo y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 30 minutos, según la potencia. El resultado es una rosca dorada, húmeda por dentro y con un relleno que se luce en cada corte, ideal para acompañar la merienda o cerrar el almuerzo de Pascua.