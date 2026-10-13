El Banco Provincia confirmó un descuento para todos los clientes que estén en busca de adquirir el regalo del Día de la Madre

El Banco Provincia confirmó un descuento para todos los clientes que estén en busca de adquirir el regalo del Día de la Madre. Los habitantes que quieran aprovechar las facilidades de pago antes de la celebración de esta jornada programada para el domingo 18 de octubre, tendrán que tomar nota de los comercios adheridos, alternativas de financiación y las promociones exclusivas durante el corriente mes.

Los beneficios incluyen descuentos con tarjetas de crédito, obsequios en centros comerciales y cuotas sin interés en una plataforma de comercio electrónico. Entre los más destacados, figura un reintegro de hasta $40.000 para quienes paguen en los tiempos establecidos y con determinadas tarjetas.

Día de la Madre: cómo acceder a un 30% de descuentos con Banco Provincia

La entidad bancaria de la Provincia de Buenos Aires ofrece un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad . La promoción estuvo vigente el viernes 9 y sábado 10 de octubre pero volverá a habilitarse el próximo viernes 16 y sábado 17 del corriente mes.

El Banco Provincia ofrece un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. (Fuente: Shutterstock)

El beneficio alcanza a comercios adheridos y shoppings de distintos rubros, entre ellos:

Indumentaria y casas de deportes.

Jugueterías.

Librerías comerciales y de texto.

Farmacias.

Perfumerías.

Ópticas.

Bicicleterías.

La ventaja que ofrece el Banco Provincia está relacionada con la posibilidad de obtener hasta un top de reintegro de $40.000 por transacción con los medios de pagos mencionados.

¿Qué beneficio ofrece utilizar las tarjeta de crédito Mastercard?

Para quienes utilicen tarjetas de crédito Mastercard de Banco Provincia, contarán con la ventaja de ofrecer una promoción especial en grandes centros comerciales.

Los clientes que presenten tickets por un monto acumulado igual o superior a $100.000, recibirán una mochila de regalo. La acción estará disponible en Alto Avellaneda, DOT, Soleil, Aldrey y Bahía Blanca Plaza Shopping.

Hasta 12 cuotas sin interés en octubre en Provincia Compras

La plataforma de comercio electrónico Provincia Compras ofrece 12 cuotas sin interés del lunes 12 al domingo 18 de octubre de 2026, según informó Banco Provincia. La promoción alcanza a productos seleccionados de distintas categorías, tales como:

Perfumería y belleza.

Fitness y moda.

Bicicletas.

Parlantes y relojes inteligentes (smartwatches).

El beneficio se suma a la promoción anterior de 24 cuotas sin interés, que estuvo vigente del 5 al 9 de octubre. Para consultar los productos incluidos y las condiciones de financiación, se puede ingresar al sitio oficial de Provincia Compras.