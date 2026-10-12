Con la privatización de AySA, el plan del Gobierno nacional para transferir activos estatales al sector privado entró en etapa de definiciones. El mes pasado se puso en marcha el proceso por el Belgrano Cargas y a esto se suma la red vial, en la que se concesionaron 9000 kilómetros de rutas .

El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, apunta a captar un ingreso global proyectado de u$s 2300 millones entre concesiones y ventas definitivas de empresas públicas, según detalló el programa financiero para 2026-27.

El diseño financiero del Palacio de Hacienda prevé un flujo de u$s 800 millones en una primera etapa, mientras que los restantes u$s 1500 millones se proyectan hacia el cierre del esquema fiscal pautado para antes de las elecciones presidenciales de 2027 .

La hoja de ruta oficial busca no solo dotar de mayor poder de fuego a las reservas del Banco Central frente a los compromisos de deuda externa, sino también consolidar un fuerte alivio sobre el gasto corriente al eliminar los subsidios operativos del Tesoro para mantener infraestructura.

Escuchá el capítulo completo