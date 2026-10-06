La alimentación durante los primeros años de vida ocupa un lugar central en las investigaciones sobre crecimiento infantil. En especial, los especialistas buscan entender cómo determinados nutrientes pueden asociarse con la talla alcanzada durante la niñez.

En ese contexto, un estudio basado en información de 5.286 niños argentinos de entre 2 y 12 años analizó la relación entre la alimentación y la baja talla. La investigación fue realizada a partir de datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) y contó con la participación de especialistas de PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil).

Uno de los hallazgos más relevantes fue que el calcio mantuvo una asociación significativa con la baja talla en los menores de 5 años, incluso después de contemplar diferencias en el consumo total de calorías.

La simulación que analizó el consumo de yogur

A partir de estos resultados, los investigadores desarrollaron una modelización estadística para estimar qué podría ocurrir si los niños que consumían menos de una porción diaria de yogur completaran una ingesta de 120 gramos por día.

Los datos mostraron que el 77,9% de los chicos incluidos en la muestra consumía menos de esa cantidad, lo que permitió proyectar distintos escenarios nutricionales.

Según la simulación, completar una porción diaria de yogur se asociaría con una reducción relativa estimada del 9,2% en la prevalencia de baja talla en menores de 5 años.

Qué advierten los especialistas

Los autores remarcaron que se trata de una proyección estadística y no de una intervención realizada sobre los participantes del estudio. Por ese motivo, los resultados deben interpretarse como una estimación hipotética.

“Según la proyección estadística, en los menores de 5 años completar esa porción y aumentar así el aporte de calcio se asociaría con una reducción relativa estimada del 9,2% en la prevalencia de baja talla. Sin embargo, es importante remarcar que se trata de un escenario hipotético”, explicó el Dr. Omar Tabacco, expresidente de la Sociedad Argentina de Nutrición e integrante de PROFENI.

Desde PROFENI señalan que el yogur puede formar parte de una alimentación variada, ya que aporta calcio, proteínas de alto valor biológico y microorganismos vivos derivados de la fermentación. Sin embargo, destacan que el crecimiento saludable depende de múltiples factores nutricionales y ambientales.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.