En los últimos meses, un truco de limpieza doméstica comenzó a circular con fuerza en redes sociales por su practicidad. Se trata de una mezcla elaborada con agua, alcohol y suavizante para ropa que, según quienes la utilizan, ayuda a disminuir las arrugas de las prendas sin necesidad de usar la plancha. La fórmula se volvió popular por su sencillez: utiliza ingredientes que suelen estar en cualquier hogar y puede prepararse en pocos minutos. Además, muchas personas destacan que resulta especialmente útil para ahorrar tiempo en las tareas del hogar, sobre todo en épocas de calor cuando planchar se vuelve más incómodo. La preparación es muy simple y requiere solo tres ingredientes en partes iguales. Para hacerlo se necesita: El primer paso es colocar todos los elementos en un recipiente y mezclarlos bien hasta que queden completamente integrados. Luego se recomienda pasar la preparación a un atomizador o pulverizador, que permitirá aplicarla de manera uniforme sobre la ropa. Puede utilizarse tanto en prendas secas como en aquellas que estén apenas húmedas. Una vez preparada la mezcla, el procedimiento es sencillo. Se debe rociar la prenda de manera pareja, prestando especial atención a las zonas donde las arrugas son más marcadas. Después de pulverizar el líquido, conviene sacudir la prenda o estirarla suavemente con las manos para ayudar a que las fibras se acomoden. El último paso consiste en colgarla en una percha y dejarla secar. En pocos minutos, la tela suele verse más lisa y con menos marcas, según quienes probaron este método. El efecto de esta preparación se explica por la función que cumple cada ingrediente. El suavizante ayuda a relajar las fibras del tejido, lo que facilita que la tela se alise y además deja un aroma agradable en la prenda. El alcohol, por su parte, acelera la evaporación del líquido, permitiendo que la ropa se seque más rápido y ayudando a fijar el resultado. El agua actúa como base de la fórmula y cumple una función similar a la del vapor cuando se plancha, permitiendo que los otros componentes se distribuyan mejor en la tela. Para lograr el efecto esperado, especialistas en limpieza recomiendan mantener proporciones similares de cada ingrediente. Este método suele funcionar mejor en tejidos livianos, como el algodón o el lino, donde las arrugas pueden reducirse con mayor facilidad. También puede resultar útil en situaciones donde no hay plancha disponible, por ejemplo durante un viaje o cuando se necesita arreglar rápidamente una prenda antes de salir. Sin embargo, los expertos aconsejan probar primero la mezcla en una parte poco visible de la ropa para asegurarse de que el tejido no se vea afectado. Además, no se recomienda aplicarla en materiales delicados, como seda o terciopelo, ya que podrían dañarse por la acción del alcohol o de los componentes del suavizante. En un contexto donde muchas personas buscan soluciones prácticas, rápidas y económicas para el hogar, este truco se posiciona como una alternativa sencilla para mantener la ropa prolija sin recurrir al planchado tradicional.