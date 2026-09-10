Ni harina ni manteca | La receta secreta de los maestros pasteleros para hacer las medialunas más esponjosas y en minutos Fuente: Shutterstock

Las medialunas caseras son una de las preparaciones más elegidas para acompañar el mate, el café o el desayuno.

Aunque parecen difíciles de preparar, con algunos trucos es posible conseguir una masa tierna, aireada y dorada, muy parecida a la de las panaderías.

La clave no está solamente en los ingredientes, sino también en respetar los tiempos de levado, trabajar correctamente la masa y prestar atención al momento de hornearlas.

Cómo hacer medialunas caseras paso a paso

Para preparar unas medialunas caseras perfectas se necesitan pocos ingredientes y algo de paciencia.

El secreto principal está en conseguir una masa suave que pueda estirarse sin romperse.

Ingredientes

500 gramos de harina 0000

100 gramos de azúcar

10 gramos de levadura seca

2 huevos

150 mililitros de leche tibia

100 gramos de manteca

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Para el almíbar:

100 gramos de azúcar

100 mililitros de agua

El truco para que las medialunas queden como las de panadería

Ni harina ni manteca | La receta secreta de los maestros pasteleros para hacer las medialunas más esponjosas y en minutos Fuente: Shutterstock

Uno de los secretos más importantes es no apurar el levado. Después de preparar la masa, hay que dejarla descansar hasta que prácticamente duplique su tamaño.

Una vez realizado el primer levado, se debe estirar la masa formando un rectángulo y cortarla en triángulos alargados.

Para darles la forma característica, se enrolla cada triángulo desde la parte más ancha hacia la punta y luego se curvan ligeramente las puntas.

Otro punto fundamental es el segundo levado. Una vez armadas, las medialunas deben volver a descansar antes de entrar al horno. Este paso permite que queden mucho más esponjosas y livianas .

Cómo conseguir medialunas doradas y brillantes

Antes de hornearlas, se pueden pincelar con una mezcla de huevo batido y leche. Esto ayuda a conseguir una superficie dorada y atractiva.

El horno debe estar precalentado a 180 °C. Las medialunas se cocinan durante aproximadamente 15 a 20 minutos, aunque el tiempo puede variar según el horno y el tamaño de las piezas.

El objetivo es que queden doradas por fuera y tiernas por dentro, sin que la superficie llegue a quemarse.

El secreto final: el almíbar

Para conseguir ese acabado brillante y dulce típico de las panaderías, hay un último paso que hace la diferencia.

Hay que colocar el azúcar y el agua en una olla y llevarlos a hervor durante unos minutos hasta formar un almíbar liviano.

Apenas salen las medialunas del horno, se las debe pincelar con el almíbar mientras todavía están calientes.