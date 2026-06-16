Qué significa ver una tela blanca colgando de la ventana de un auto, en la ruta

Al momento de comprar un vehículo usado, el kilometraje suele ser uno de los primeros datos que analizan los potenciales compradores. Esta cifra permite estimar el nivel de uso, el desgaste acumulado y las posibles inversiones futuras en mantenimiento. Si bien no existe un número exacto que determine si un auto es una buena o mala compra, los especialistas coinciden en que ciertos rangos pueden servir como referencia.

Cuál es el kilometraje promedio de un auto por año

Según datos difundidos por el blog especializado Kavak, el kilometraje anual depende de múltiples factores, entre ellos la ciudad donde circula el vehículo y la frecuencia de uso. En las grandes urbes, donde los desplazamientos suelen ser más extensos y el tránsito es constante, un auto puede recorrer entre 15.000 y 20.000 kilómetros por año.

En localidades más pequeñas, en cambio, el promedio suele ubicarse cerca de los 10.000 kilómetros anuales e incluso puede ser inferior. Los vehículos utilizados diariamente para ir al trabajo, estudiar o realizar actividades habituales pueden acumular entre 15.000 y 27.000 kilómetros por año, mientras que aquellos de uso ocasional registran cifras considerablemente menores.

El dato clave que miran los especialistas

Además del kilometraje anual, los expertos recomiendan relacionar ese dato con la antigüedad del vehículo. La aseguradora BBVA señala que un auto con cuatro años de uso y entre 60.000 y 108.000 kilómetros recorridos se encuentra dentro de parámetros considerados normales para su edad.

Un auto de cuatro años con entre 60.000 y 108.000 kilómetros recorridos se considera dentro de los parámetros normales de uso.

Sin embargo, el kilometraje por sí solo no determina el estado general del vehículo. También es fundamental revisar el historial de mantenimiento, verificar que los servicios se hayan realizado en tiempo y forma y comprobar el estado del motor y la transmisión, entre otros componentes mecánicos.

A partir de qué kilometraje no se recomienda comprar un usado

Los especialistas suelen considerar que un vehículo que recorrió entre 10.000 y 15.000 kilómetros por año se encuentra dentro del rango ideal para una compra. En estos casos, el desgaste suele ser acorde a la antigüedad del automóvil y las probabilidades de enfrentar reparaciones importantes son menores.

Por el contrario, cuando un auto supera los 20.000 kilómetros anuales de uso, las señales de alerta comienzan a encenderse. Este nivel de utilización implica un desgaste más acelerado, afecta a piezas mecánicas clave y puede generar mayores gastos de mantenimiento, por lo que muchos expertos desaconsejan avanzar con la compra sin una revisión técnica exhaustiva.

Qué significa un kilometraje muy bajo

Aunque pueda parecer una ventaja, un vehículo que recorrió menos de 8.000 kilómetros por año tampoco garantiza una mejor condición. Los períodos prolongados sin uso pueden afectar la batería, los neumáticos y los fluidos, generando inconvenientes que no siempre son visibles a simple vista.

Por eso, antes de cerrar una operación, los especialistas recomiendan evaluar el kilometraje, el estado general del vehículo, su historial de mantenimiento y las condiciones de uso que tuvo a lo largo de los años. De esta manera, será posible evitar gastos inesperados y tomar una decisión de compra más segura.