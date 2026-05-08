Antel informó este jueves que detectó un ataque dirigido a TuID, su sistema de autenticación y firma electrónica avanzada, y que puso la situación en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio del Interior. Según el comunicado oficial, la División de Estrategias de Seguridad de la compañía implementó de inmediato los protocolos previstos para este tipo de incidentes. La investigación interna del equipo de seguridad determinó que el ataque no llegó a vulnerar las claves de autenticación de TuID ni datos especialmente protegidos de la ciudadanía o de la propia empresa. Antel subrayó que, con esto, se mantuvo la confiabilidad del sistema de firma electrónica avanzada. En el escrito, la empresa estatal detalló que la contención fue “inmediata” y que se adoptaron las medidas correctivas necesarias para detener la actividad ilícita. No se precisaron, por ahora, detalles técnicos sobre la naturaleza del ataque ni sobre posibles autores. Antel afirmó, además, que continuará colaborando con las autoridades competentes en la investigación y que evaluará eventuales ajustes adicionales a sus controles y protocolos de seguridad. El anuncio busca dar tranquilidad a los usuarios de TuID, un servicio utilizado para autenticaciones y firmas electrónicas con alcance en trámites públicos y privados.