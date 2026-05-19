La Guardia Civil investiga como un caso de "violencia doméstica" el tiroteo mortal.

Un tiroteo ocurrido la noche del lunes 18 de mayo en la localidad almeriense de El Ejido dejó dos muertos y cuatro heridos, entre ellos un bebé de siete meses y una niña de dos años.

El presunto autor es un hombre de 25 años que mató a sus propios padres, hirió a su hijo lactante y disparó contra tres vecinos que salieron a la calle al escuchar las detonaciones. Fue detenido de madrugada cuando regresó al lugar de los hechos.

La Guardia Civil investiga el caso como un episodio de violencia doméstica, descartando por el momento otras motivaciones. El detenido ha ingresado en un centro sanitario para ser evaluado por la unidad de salud mental, ya que las fuentes de la investigación apuntan a que podría presentar un trastorno mental.

La fachada del lugar del tiroteo en Almería. EFE - Alba Feixas

Cómo ocurrió el tiroteo en Almería y quiénes son las víctimas

Los primeros avisos llegaron a la Guardia Civil poco después de las 23.00 horas del lunes, cuando una vecina alertó de disparos en la zona conocida como El Canalillo, próxima a la localidad de Balanegra. Los agentes encontraron en la calle un turismo con impactos de bala y en su interior, ya fallecidos, a los padres del presunto autor: su madre y su padrastro.

El hombre disparó a continuación contra otras personas. Su hijo de siete meses recibió dos disparos y permanece ingresado en estado crítico en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor, según confirmó la Guardia Civil.

También resultó herida una niña de dos años, una mujer con varios impactos de bala y un hombre de 60 años que recibió un disparo cuando salió de su vivienda al escuchar los disparos.

La escena del tiroteo en Almería y sus principales involucrados. Fuente: EFE EFE - Alba Feixas

Quién es el detenido por el tiroteo de Almería y qué antecedentes tiene

Según explicó el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en declaraciones a Canal Sur, el presunto autor cuenta con al menos 16 detenciones o infracciones policiales por tenencia de drogas y armas. Hace tres meses se había producido una redada en la zona donde ocurrieron los hechos.

La Guardia Civil también investiga la procedencia del arma utilizada, una pistola de 9 mm, ya que el detenido carece de licencia de armas. Tras los disparos, el hombre se dio a la fuga.

Fue arrestado a las 4.00 horas del martes cuando regresó al lugar, siendo detenido por agentes de la Policía Local, aunque la investigación quedó en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería.

Qué dijeron las autoridades y el alcalde sobre la seguridad en la zona

El alcalde Góngora decretó un día de luto oficial en El Ejido y realizó un llamamiento al Ministerio del Interior y al delegado del Gobierno en Andalucía para atajar el problema de seguridad ciudadana en determinados barrios del municipio.

“Vemos constantemente cómo el tráfico de estupefacientes y el cultivo de marihuana son habituales. Hay determinados barrios donde se portan armas de fuego sin pudor y generan una peligrosidad extrema”, declaró el regidor.

Añadió que la familia del detenido llevaba dos años en el barrio, procedente de Madrid, y que había generado numerosos conflictos de convivencia con los vecinos del entorno.

El estado de los heridos y la investigación en curso

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas actuaciones en las próximas horas. Uno de los adultos heridos fue trasladado al Hospital Universitario de Poniente de El Ejido, mientras que el otro fue derivado al Hospital Torrecárdenas de Almería.

Las fuentes de la investigación subrayan que se trata de un episodio vinculado a la violencia doméstica y que la procedencia ilegal del arma es una de las líneas de trabajo prioritarias del caso.