Confirmado para conductores | El Gobierno prepara reformas en las multas de tránsito, licencias y RUNT: qué cambiará

Es oficial | El Gobierno revisará todas las guanteras y anulará la licencia de conducir de los conductores que lleven este objeto en el auto

Los conductores colombianos podrían enfrentar importantes modificaciones en las multas de tránsito, las licencias de conducción y los cobros asociados al RUNT. El Gobierno nacional confirmó que comenzó la construcción de un nuevo Código Nacional de Tránsito con el objetivo de actualizar la normativa vigente.

El Ministerio de Transporte ya trabaja en la elaboración del borrador por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella. Entre los puntos que serán revisados aparecen las sanciones económicas, los cobros del RUNT y SIMIT, los cursos, la vigencia de las licencias y los plazos de la revisión técnico-mecánica.

Nuevo Código de Tránsito: qué pasará con las multas

Uno de los ejes centrales de la reforma será el costo de las infracciones. El Gobierno plantea avanzar hacia multas que sean proporcionales a la capacidad económica de los conductores, bajo el argumento de que las sanciones actuales pueden representar una carga demasiado elevada para algunas familias.

Entre las propuestas anunciadas previamente por el Ejecutivo aparece incluso la posibilidad de reducir hasta un 50% el valor de las multas de tránsito. Sin embargo, este cambio todavía no está vigente y deberá quedar plasmado en el proyecto que posteriormente atraviese el trámite legislativo.

También se busca abaratar los cursos vinculados con los descuentos sobre los comparendos y revisar otros gastos derivados de una infracción, como los servicios de grúa y patios.

Licencias de conducción: los cambios que prepara el Gobierno

Las licencias forman parte de los trámites que el Ministerio de Transporte pretende modificar. La intención oficial es que tengan una mayor vigencia, lo que permitiría espaciar las renovaciones y reducir algunos de los costos que actualmente deben asumir los ciudadanos.

Confirmado para conductores | El Gobierno prepara reformas en las multas de tránsito, licencias y RUNT: qué cambiará Archivo El Cronista

Dentro de las propuestas iniciales se planteó llevar su vigencia de ocho a diez años, además de revisar los costos asociados a su expedición. Estos puntos todavía forman parte de la reforma en preparación y no representan cambios vigentes para los conductores.

RUNT y SIMIT: qué podría modificarse

Otro de los puntos importantes será el funcionamiento del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

El Gobierno anunció una revisión integral de ambos sistemas para identificar posibles duplicidades y reducir o eliminar determinados cobros que actualmente recaen sobre los ciudadanos.

Además, el Ministerio confirmó que la elaboración del nuevo Código contempla menores cobros vinculados con estos sistemas y la eliminación de trámites considerados innecesarios.

Revisión técnico-mecánica y fotomultas también tendrán cambios

La reforma no se limitará a multas y licencias. El Ejecutivo también pretende revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluido el plazo de exención aplicable a los vehículos nuevos.

Las fotomultas también estarán bajo revisión. El Gobierno anunció controles sobre la autorización y calibración de los sistemas de detección electrónica con el objetivo de garantizar que su funcionamiento responda a criterios de seguridad vial.

Por el momento, ninguna de estas modificaciones debe interpretarse como una nueva regla ya vigente. El Ministerio de Transporte está construyendo el borrador y los cambios que requieran modificaciones legales deberán avanzar posteriormente en el Congreso.