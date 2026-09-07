Tras más de 60 años en el mercado local, una de las fábricas más emblemáticas de la industria automotriz anunció el cese definitivo de sus operaciones en la Provincia de Buenos Aires. La decisión se tomó en el contexto de un proceso de reestructuración global y una considerable caída en las ventas internas que determinó el fin de una era para el sector productivo.

La planta de la localidad de Campana, que se destacó como un polo de innovación y empleo durante décadas, puso un cierre repentino a su actividad.

El cierre no solo implica una pérdida de capacidad industrial para el país, sino que constituye un impacto directo en la región donde operaba, afectando desde los proveedores de autopartes hasta los concesionarios oficiales.

Cabot cerró su actividad en Campana.

¿Qué fabricante automotriz cerró después de 60 años?

La empresa Cabot, líder indiscutido en la producción de negro de humo (insumo esencial para la fabricación de neumáticos), decidió cesar sus operaciones tras evaluar la rentabilidad de sus actividades en Argentina.

La planta de Campana era crucial para la cadena de valor, dado que el componente que producen es necesario para reforzar el caucho de las cubiertas.

No obstante, esta determinación ocurre en un contexto de notable contracción. Según el reciente informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad manufacturera presenta disminuciones interanuales de dos dígitos en los últimos meses, siendo el sector de sustancias y productos químicos uno de los más perjudicados.

A este declive en el consumo, se añade el reporte de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC), que alerta sobre una pérdida de competitividad sistémica debido al incremento de los costos en dólares y la reducción en los niveles de patentamientos de vehículos, lo cual impacta directamente en la demanda de insumos originales.

Para la industria local, el cierre de Cabot representa un nuevo desafío logístico, ya que a partir de este momento, las empresas fabricantes de neumáticos deberán depender casi exclusivamente de la importación para mantener sus líneas de montaje.

¿Cómo afectará el cierre de Cabot al empleo en Campana?

El cierre de Cabot resultó en el despido de más de 150 empleados que desempeñaban funciones en la planta de Campana. Esta noticia provocó una movilización inmediata de los trabajadores, quienes afirman que la empresa no ofreció señales previas de una crisis de tal envergadura.

De acuerdo con datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, el sector manufacturero es uno de los que ha experimentado una mayor pérdida de empleos formales en el último año, a causa de la parálisis en el consumo interno.

El impacto no se limita únicamente a los despedidos directos. En Campana, el cierre de una empresa con seis décadas de existencia influye indirectamente en numerosas pequeñas y medianas empresas que proporcionaban servicios de logística y mantenimiento.

Informes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indican que la industria pyme acumula una caída cercana al 20% en su nivel de producción, lo cual disminuye el margen de maniobra para absorber la mano de obra que queda desplazada por el cierre de grandes plantas.

Adiós a Cabot: un capítulo que se cierra en la industria argentina

Cabot se estableció en Argentina a principios de la década de 1960, contribuyendo al crecimiento del polo industrial de Campana-Zárate.

A lo largo de varias décadas, fue un símbolo de estabilidad y progreso, destacándose como una de las empresas que posibilitó que la industria del neumático en el país alcanzara un alto nivel de integración nacional.

Sus instalaciones fueron pioneras en la implementación de procesos químicos orientados a la seguridad vial y al transporte pesado. Con este cierre, se concluye un capítulo vital en la historia manufacturera argentina.

Lo que durante sesenta años representó una chimenea activa y un motor para el empleo en la provincia de Buenos Aires, hoy se transforma en un terreno desocupado, reflejando las dificultades que afrontan las grandes terminales de insumos para mantenerse en un mercado golpeado por la recesión y la incertidumbre sobre el futuro del modelo industrial local.

El impacto del cierre de Cabot en la economía de Campana

El cierre de Cabot no solo afecta a los trabajadores despedidos, sino que también repercute en la economía local. Varias pequeñas y medianas empresas, que dependían de la fabricación de insumos del gigante industrial, enfrentan la posibilidad de quiebra.

Esta situación se agrava en un contexto donde el sector pyme ya muestra señales de debilidad, con una caída de producción cercana al 20%.

Los trabajadores exigen respuestas y alternativas de reempleo ante una situación inesperada. La comunidad de Campana se moviliza para solicitar apoyo a las autoridades, conscientes de que la pérdida de esta planta representa un daño significativo en la estructura industrial de la región.

La industria automotriz local enfrenta un futuro incierto ante la falta de insumos y el aumento de las importaciones.