Arqueólogos desentierran uno de los tesoros más preciados de la humanidad y recuperan la octava maravilla de la historia Fuente: Shutterstock

Un inesperado hallazgo arqueológico en Stuttgart volvió a poner el foco sobre el legado del Imperio Romano en Europa.

Durante las obras de ampliación de una escuela en la zona de Bad Cannstatt, obreros encontraron una antigua figura de piedra enterrada que pertenecía a una columna consagrada a Júpiter, el dios romano del cielo y el trueno.

El descubrimiento ya es considerado uno de los más importantes de los últimos años en la región por el enorme valor histórico y cultural de la pieza.

El sorprendente hallazgo romano que apareció bajo una escuela

La excavación se realizó en el antiguo fuerte romano de Altenburger Steige con apoyo técnico de la Oficina Estatal para la Conservación de Monumentos del Consejo Regional de Stuttgart. Lo que parecía una obra común terminó convirtiéndose en una ventana directa al pasado romano.

Arqueólogos desentierran uno de los tesoros más preciados de la humanidad y recuperan la octava maravilla de la historia Fuente: Shutterstock

La figura encontrada mide cerca de 30 centímetros y representa una criatura híbrida con cabeza humana y cuerpo serpentiforme.

A pesar del desgaste provocado por el paso de más de mil años, los especialistas todavía pueden distinguir detalles como los brazos, las piernas y las manos apoyadas sobre las caderas.

Según los arqueólogos, el fragmento pertenecía a una columna dedicada a Júpiter, una estructura utilizada por Roma para simbolizar el triunfo del orden sobre el caos.

Por qué este descubrimiento puede cambiar parte de la historia romana

Los investigadores sostienen que el hallazgo ofrece una nueva perspectiva sobre la manera en que el Imperio Romano expandía su influencia en los territorios conquistados.

Estas columnas no solo tenían un significado religioso, sino también político y cultural ya que Roma utilizaba estos monumentos para integrar tradiciones locales con símbolos propios del imperio, reforzando así su presencia en las regiones ocupadas.

En este sentido, los expertos explican que esta estrategia permitía consolidar el poder romano más allá del dominio militar, generando una fuerte influencia cultural sobre las comunidades locales.

La importancia de la figura hallada

El descubrimiento en Stuttgart se suma a otros hallazgos históricos realizados en distintas regiones de Alemania, entre ellos la famosa Piedra de los Cuatro Dioses encontrada en 1908.

Los arqueólogos creen que las columnas dedicadas a Júpiter eran frecuentes en los antiguos territorios germanos y funcionaban como un puente entre las creencias romanas y las culturas locales.

Asimismo, para los especialistas, cada nueva pieza encontrada permite reconstruir con mayor precisión cómo Roma logró expandir una de las civilizaciones más influyentes de la historia.