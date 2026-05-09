León, cuna de hitos históricos, vuelve a sorprender con un redescubrimiento que conecta el pasado con el presente: la Fontana de Armunia. Esta espectacular fuente ornamental, olvidada durante décadas en una finca privada de Michaisa (Armunia), reapareció en 2020 durante trabajos de urbanización. Su hallazgo no solo recupera una joya del patrimonio leonés del primer tercio del siglo XX, sino que resalta el papel fundamental del agua en la historia de la ciudad, que fue la primera de España en contar con agua corriente. Desde la época romana, el agua ha sido vital para León. La ciudad se convirtió en la primera española en disponer de agua corriente, un avance que marcó su desarrollo urbano y social. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, se priorizó la instalación de fuentes, caños y pozos que no solo abastecían a la población, sino que embellecían plazas y servían como puntos de encuentro social. Este legado hidráulico se materializó en numerosas fuentes monumentales del siglo XVIII, pero la Fontana de Armunia representa un capítulo más íntimo y caprichoso del siglo XX. La Fontana está construida dentro de la finca de Miguel Gutiérrez Díez-Canseco, influyente personaje leonés: director del Hospicio, presidente de la Diputación (1925-1926), ministro de Fomento durante la dictadura de Primo de Rivera y fundador de la Cultural y Deportiva Leonesa. La finca, con huerto, vivienda unifamiliar y esta fuente monumental, se terminó alrededor de 1927, según informó la empresa Arbeas, Formación, Arqueología y Patrimonio. Tras la muerte del propietario sin descendencia, la parcela cayó en el abandono y la fuente desapareció bajo la vegetación. En 2020, al revisar el terreno para un proyecto urbanístico (saneamiento, nuevas viviendas y una calle conectada a Fernando González Regueral), apareció rodeada de maleza. Técnicos de Patrimonio del Ayuntamiento de León encargaron un estudio a Arbeas, Formación, Arqueología y Patrimonio. El arqueólogo Eduardo González Gómez de Agüero y su equipo documentaron una estructura impresionante de unos 4,5 metros de altura, modelada en una pasta similar al cemento con decoración Art Nouveau/Art Déco. La Fontana de Armunia no es una fuente común. Modelada en una pasta similar al cemento que permitía formas rugosas imitando estalactitas de una cueva mística, presenta elementos decorativos que combinan Art Nouveau y toques de Art Decó. La estructura alcanza los 4,5 metros de altura sobre una plataforma elevada con un estanque cuadrangular de muros de 58 cm. Sus laterales semicirculares y detalles ornamentales la convierten en una pieza única que refleja los caprichos de la burguesía leonesa de principios del siglo XX, cuando lo fantástico y místico era un divertimento habitual. Figuras de nereidas (ninfas del agua) sujetando peces que servían como caños, máscaras de faunos o sátiros con cuernos de carnero y conchas estilizadas de zamburiña decoran sus cuatro caras. En la parte superior, una copa rematada con esferas completaba el conjunto, del que brotaba el agua principal. Algunas figuras conservan restos de pintura verde, imitando bronce oxidado.