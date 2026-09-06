Expertos en longevidad aseguran: “Las personas que viven más años no hacen nunca ejercicio, sino que simplemente caminan”.

Durante años se creyó que vivir más tiempo dependía de entrenar duro o pasar horas en el gimnasio.

Sin embargo, el investigador Dan Buettner, especialista en longevidad, sostiene que las comunidades con más personas centenarias del mundo funcionan de otra manera: casi no hacen ejercicio formal, pero se mantienen activas todo el día sin proponérselo , algo que cambia por completo la forma de pensar la actividad física a largo plazo.

Qué son las Zonas Azules

Buettner dedicó más de 20 años a estudiar las llamadas Zonas Azules, regiones de Japón, Italia, Costa Rica, Grecia y Estados Unido s donde vive una cantidad inusualmente alta de personas de 100 años o más.

Expertos en longevidad aseguran: “Las personas que viven más años no hacen nunca ejercicio, sino que simplemente caminan” Shutterstock

Según explicó, el factor común no es el deporte sino el entorno: sus habitantes se mueven de forma natural porque el movimiento está integrado en la rutina diaria, sin gimnasios ni rutinas estructuradas de por medio.

En estas comunidades, las personas caminan de manera espontánea entre 10.000 y 12.000 pasos por día, simplemente por cómo está organizada su vida cotidiana: van a pie a hacer los mandados, no usan ascensor y pasan buena parte del día de pie o en movimiento .

No se trata de una meta que se proponen conscientemente, sino de una consecuencia directa del diseño de sus ciudades y de sus hábitos diarios.

Por qué caminar rinde tanto como entrenar

Para Buettner, un paseo diario aporta un porcentaje muy alto de los beneficios de entrenar para una maratón, sin el desgaste físico que implica un entrenamiento de alta exigencia.

El investigador incluso remarca que los esfuerzos extremos, como los ultramaratones, pueden jugar en contra: aumentan la inflamación y elevan el riesgo de lesiones articulares, algo contraintuitivo para quienes piensan que “cuanto más, mejor” cuando se trata de ejercicio.

La clave, según su planteo, está en la constancia y no en la intensidad:

Caminar distancias cortas varias veces al día, en lugar de una sola sesión larga

Incorporar el movimiento a tareas cotidianas, como ir a pie a hacer compras

Evitar el sedentarismo prolongado, más que buscar entrenamientos exigentes

Priorizar la regularidad por sobre la cantidad de kilómetros

Buettner resume su hallazgo de forma simple: las personas más longevas del mundo no hacen ejercicio estructurado, sino que viven en entornos que las empujan a moverse todo el tiempo.

Para quienes no tienen ese entorno de forma natural, la recomendación es replicarlo a propósito: elegir la escalera antes que el ascensor, caminar tramos que antes se hacían en auto y sumar pasos sin necesidad de anotarse en un gimnasio.

El mensaje de fondo no es abandonar el ejercicio, sino no depender exclusivamente de él para cuidar la salud a largo plazo. Al final, la constancia de moverse todos los días parece pesar más que cualquier rutina intensa de pocas veces por semana.