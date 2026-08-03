México cierra sus fronteras para viajeros de tres países: les bloqueará el ingreso por este motivo.

La medida impactará especialmente en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. El foco está puesto en los ciudadanos mexicanos que no respeten las normativas migratorias.

Las autoridades migratorias han endurecido los controles en las principales ciudades de México en la frontera con Estados Unidos y han emitido una advertencia que afecta directamente a miles de viajeros: sin la totalidad de documentos obligatorios no podrán salir del país.

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Los ciudadanos que postergaron la renovación de su pasaporte y llegan con documentación que no cumple los requisitos migratorios vigentes se verán particularmente afectados.

Requisitos para ingresar a Estados Unidos por la frontera

Con el fin de cruzar sin limitaciones geográficas, existen dos alternativas: presentar la tarjeta BCC junto con un pasaporte mexicano vigente, o realizar el viaje con pasaporte y visa B1/B2, lo cual permite el ingreso por tierra, aire o mar. El Imparcial

La tarjeta BCC es válida de manera independiente únicamente en cruces terrestres; sin embargo, su utilización está restringida a áreas fronterizas específicas:

hasta 25 millas en California

hasta 75 millas en Arizona

hasta 55 millas en Nuevo México.

Los individuos que transiten fuera de estas zonas sin el permiso I-94 podrían enfrentarse a sanciones.

Guía para cruzar legalmente de Tijuana a Estados Unidos

Otay Mesa presenta una menor afluencia en comparación con San Ysidro y resulta ser una opción óptima para el cruce vehicular. Su horario de operación es entre las 6:00 am y las 10:00 pm aproximadamente.

Desde San Ysidro (El Chaparral), el puerto de entrada más utilizado a nivel mundial, es posible realizar cruces tanto de forma vehicular como peatonal, operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Requisitos y restricciones para ingresar a Estados Unidos desde Tijuana

CBX (Cross Border Xpress), puente peatonal exclusivo para los pasajeros del Aeropuerto de Tijuana, está operativo las 24 horas, aunque presenta ciertas limitaciones.

En este contexto, es necesario contar con un pasaporte y una visa de EE.UU. que estén vigentes, además del pase de abordar y el boleto del CBX, que tiene una validez de un año a partir de la fecha de compra. Si la estancia se prolonga por más de 30 días o si se viaja a más de 40 km en el interior, también se requiere permiso I-94.

En Nuevo Mexicali (Calexico East), la garita este posee una mayor capacidad para la circulación de vehículos. Desde marzo de 2025, la solicitud de I-94 deberá iniciarse a través de la puerta peatonal del lado mexicano.

Más de 50,000 personas cruzan diariamente las garitas de Mexicali hacia Calexico. En la zona centro, a partir de junio de 2025, el acceso se realizará por la calle Colón. La Ready Lane ingresará por calle Colón, mientras que el SENTRI lo hará por Río Nuevo. Este proceso de remodelación estará activo hasta el año 2029.

Zaragoza / Ysleta, al sureste, generalmente presenta tiempos de espera más cortos que el Paso del Norte. Resulta ideal para el acceso a zonas comerciales.

Paso del Norte (Puente Santa Fe) es el más céntrico y transitado, ofreciendo acceso tanto vehicular como peatonal hacia el centro de El Paso.

Puente de las Américas (BOTA) no impone cobro de peaje. Este puente permite el cruce peatonal y vehicular, funcionando las 24 horas del día.

El histórico Stanton / Lerdo (Puente de la Amistad) es exclusivo para el cruce peatonal y conecta el centro de ambas ciudades.

SENTRI permite a los viajeros preaprobados acceder a carriles exclusivos en los puntos de entrada de la frontera sur.

Todos los postulantes se someten a una verificación de antecedentes exhaustiva y a una entrevista personal previa a la inscripción. El costo de inscripción es de $120 USD, siendo gratuito para menores de 18 años.