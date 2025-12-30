Un operativo en el partido de La Matanza terminó con el rescate de más de 220 aves exóticas y en peligro de extinción que eran comercializadas de forma ilegal.

La policía bonaerense confirmó que hay un detenido, un hombre de 48 años acusado de liderar la venta a través de WhatsApp y Marketplace.

¿Cómo descubrieron la red?

La investigación estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI). Los agentes rastrearon publicaciones en redes sociales, identificaron el ID del usuario y localizaron una tienda de artículos de pesca que funcionaba como punto de entrega.

Un policía encubierto se contactó con el sospechoso, quien ofreció aves y otros animales, lo que permitió llegar al domicilio y confirmar la presencia de ejemplares.

El estado de las aves

Las aves estaban en condiciones críticas: jaulas pequeñas, hacinamiento, plumaje dañado y lesiones visibles. Algunas sufrían pododermatitis, una enfermedad causada por falta de espacio y mala higiene.

Antes de los allanamientos, se convocó a la Fundación Temaikèn para garantizar el manejo seguro de las especies.

Entre los ejemplares había cuatro cardenales amarillos, una especie en peligro de extinción. Según datos del Ministerio de Ambiente bonaerense, solo quedan unos 2000 individuos en Argentina, Brasil y Paraguay.

¿Qué dice la ley y qué sanciones hay?

El detenido fue imputado por violar la Ley 22.421 de Protección de la Fauna Silvestre, que prohíbe la captura y comercialización de animales protegidos.

La causa está en el Juzgado Federal N°3 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, con intervención de la Secretaría N°11. Las penas incluyen multas y prisión, según la gravedad del delito.

La investigación sigue

Los investigadores creen que el detenido era el vendedor y buscan identificar al proveedor. El tráfico ilegal de fauna es uno de los delitos ambientales más frecuentes en Argentina y afecta gravemente la biodiversidad.

Otro caso reciente en Villa Urquiza

En septiembre, la Policía Federal y la Brigada de Control Ambiental allanaron un PH en Villa Urquiza donde se vendían prendas y accesorios hechos con partes de 227 animales protegidos.

Había tapados, carteras y cinturones elaborados con pieles de yaguareté, ocelote, nutria, visón y serpientes, además de especies exóticas como leopardos y aves del paraíso.

El valor estimado de los productos era de 600.000 dólares. La causa está en el Juzgado Federal N°6, bajo la subrogancia de Daniel Rafecas.

El tráfico de fauna no solo amenaza la supervivencia de especies, sino que también favorece la propagación de enfermedades y el deterioro de ecosistemas. Las autoridades recomiendan no comprar animales silvestres y denunciar cualquier oferta en redes sociales.