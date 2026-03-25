En medio de la guerra con Irán, el Ejército de Estados Unidos avanza de forma decisiva en la integración de sus armas hipersónicas más avanzadas a lanzadores móviles, un paso clave que multiplica su capacidad de proyección de fuerza en cualquier escenario global. Según información oficial difundida este 24 de octubre de 2025, la startup de defensa Castelion anunció la obtención de contratos para adaptar su arma hipersónica Blackbeard a los sistemas operativos del Ejército estadounidense, especialmente al High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), uno de los lanzadores más reconocidos y probados en conflictos recientes como la guerra en Ucrania. Las armas hipersónicas representan una revolución tecnológica. Estos misiles viajan en la atmósfera superior a más de cinco veces la velocidad del sonido, lo que los hace extremadamente difíciles de detectar y prácticamente imposibles de interceptar con sistemas de defensa tradicionales. Su capacidad para maniobrar a velocidades hipersónicas mientras mantienen trayectorias impredecibles los convierte en una herramienta estratégica de primer orden. Castelion, con su sistema Blackbeard, busca precisamente eso: colocar estas armas poderosas y casi imparables en puntos estratégicos alrededor del mundo de manera rápida y flexible gracias a plataformas móviles ya existentes. Además, el presupuesto solicitado por el presidente Donald Trump para el año fiscal 2026 incluye 25 millones de dólares para iniciativas similares de integración, lo que evidencia el compromiso a largo plazo del Pentágono con esta tecnología. Blackbeard fue diseñado desde el principio pensando en la producción a gran escala. Castelion apunta a fabricar miles de unidades al año una vez alcanzada la producción plena, con un costo por unidad en el rango de cientos de miles de dólares, muy por debajo de lo que cuestan las armas hipersónicas convencionales. Esta estrategia de barato y abundante responde directamente a la necesidad del Pentágono de contar con capacidades de ataque asequibles y en gran número, especialmente en un entorno de competencia estratégica. Estados Unidos no está solo en esta carrera. China y Rusia ya cuentan con programas hipersónicos competitivos, lo que ha convertido el desarrollo de estas armas en una auténtica competencia geopolítica. Mientras Pekín y Moscú avanzan en sus propios sistemas, Washington acelera la adaptación de sus plataformas existentes para no quedar rezagado. Compañías como Stratolaunch, la unidad Raytheon de RTX y Lockheed Martin también participan activamente en el ecosistema hipersónico, lo que augura un flujo constante de innovación y contratos millonarios en los próximos años La integración del Blackbeard en el HIMARS es especialmente significativa. Este lanzador móvil, ligero y altamente desplegable, permite a las fuerzas estadounidenses mover rápidamente capacidades hipersónicas a cualquier teatro de operaciones sin depender de infraestructuras fijas vulnerables. Imágenes de pruebas realizadas en el desierto de Mojave en marzo de 2024 muestran ya el potencial del vehículo hipersónico Castelion, y ahora ese potencial se traslada a sistemas operativos reales.