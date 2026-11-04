El Gobierno argentino autorizó al Ministerio de Defensa a recurrir a un tribunal de arbitraje internacional si surgen diferencias durante el cumplimiento de un nuevo contrato vinculado con los cazas F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Argentina.

La medida quedó establecida en el Decreto 1324/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. El procedimiento establece que las posibles controversias se resolverán mediante el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en un proceso con sede en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

De Dinamarca a Estados Unidos: los antecedentes de los contratos F-16

La nueva autorización tiene antecedentes en otros acuerdos vinculados con los cazas. En abril de 2024, el Decreto 315/2024 habilitó un mecanismo de arbitraje en Dinamarca para el contrato original de adquisición de los F-16.

Posteriormente, el Decreto 423/2025 estableció un procedimiento similar para otro acuerdo, destinado a actualizar el hardware y el software de aviónica de las aeronaves.

La diferencia del nuevo decreto está en la sede y la institución elegidas para resolver posibles controversias: mientras que los acuerdos anteriores contemplaban al Instituto Danés de Arbitraje, ahora se recurrirá a la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Boston, Estados Unidos.

Cuántos cazas F-16 recibió Argentina y cómo avanza el programa

La agilidad y la capacidad de maniobra son algunas de las principales características de los aviones F16. (Foto: NA/Reuters)

La nueva autorización se conoce mientras la Fuerza Aérea Argentina continúa con la incorporación de los 24 cazas adquiridos a Dinamarca. El 29 de septiembre de 2026, con la llegada de una segunda tanda al Área Material Río Cuarto, en Córdoba, el país alcanzó los 12 ejemplares recibidos.

De esta manera, Argentina ya incorporó la mitad de la flota prevista en el Programa Peace Condor . A su vez, cuenta con una aeronave destinada al entrenamiento del personal de mantenimiento, que permitirá capacitar a los equipos técnicos encargados de trabajar con este sistema de armas.

La incorporación de los F-16 también requiere completar distintas tareas de adaptación, mantenimiento y actualización tecnológica. Entre ellas se encuentran las modificaciones de los sistemas electrónicos y del software operativo, necesarias para adecuar los aviones a las necesidades de la Fuerza Aérea.

En marzo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos adjudicó a Lockheed Martin un contrato para actualizar el programa de vuelo operativo de los F-16 argentinos y brindar apoyo durante la transferencia de las aeronaves desde Dinamarca.

F-16 Fighting Falcon: cuáles son las características de los aviones de combate

El F-16 Fighting Falcon es un avión de combate multipropósito diseñado para realizar misiones tanto de defensa aérea como de ataque contra objetivos en tierra. Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se destaca por su alta maniobrabilidad, su capacidad para operar en distintas condiciones meteorológicas y sus sistemas de navegación y detección de objetivos.

Una de sus principales características es que puede cumplir diferentes funciones durante una operación militar. En misiones aire-aire, está preparado para interceptar y enfrentar otras aeronaves. En operaciones aire-tierra, puede atacar objetivos terrestres con armamento de precisión y regresar a su base, incluso después de recorrer largas distancias.

El caza también cuenta con un sistema de control de vuelo electrónico conocido como fly-by-wire, que transmite las órdenes del piloto mediante señales eléctricas. Además, incorpora sistemas de navegación inercial y GPS, radar y dispositivos de contramedidas electrónicas para responder ante distintas amenazas.

Como referencia, la ficha técnica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para las versiones F-16C/D indica que estos aviones pueden alcanzar una velocidad máxima de Mach 2, equivalente aproximadamente a 2400 kilómetros por hora a gran altitud, y operar a más de 15.000 metros de altura.

Su armamento puede incluir un cañón interno M61A1 de 20 milímetros y distintos tipos de misiles y municiones aire-aire y aire-tierra, que se transportan en soportes externos. La configuración depende de la misión que deba realizar.

Por su combinación de velocidad, maniobrabilidad y capacidad para ejecutar diferentes operaciones, el F-16 se convirtió en uno de los aviones de combate multipropósito más utilizados por fuerzas aéreas de distintos países.