Las personas acampadas en la Puerta del Sol de Madrid desde hace 4 días han tensado el debate sobre las reformas en la Ley de Alquileres.

El Gobierno ha puesto en marcha su nuevo paquete de medidas en materia de vivienda. El ejecutivo lo ha aprobado esta semana tras unas intensas negociaciones marcadas por el reciente desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desalojada de la vivienda que habitaba hace más de 70 años por Urbagestion, el fondo propietario del piso.

Finalmente, se optó por dividir las medidas en dos reales decretos ley, que este viernes llevará al Congreso para su convalidación en una sesión extraordinaria, sin tener asegurados los votos necesarios.

El primero de los decretos, considerado el que más apoyos reúne, se publicó el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El segundo, que recoge la prórroga automática de los alquileres reclamada por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, se publicará este jueves. Es precisamente este el que genera más dudas de cara a la votación.

Las medidas principales incluidas en los decretos impulsados por el PSOE y Sumar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué medidas incluyen los decretos

El paquete reúne buena parte de las reivindicaciones en materia de vivienda de los últimos meses. Entre las medidas más destacadas figuran:

La prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 en los casos donde el inquilino esté al corriente del pago y lo haya estado durante los últimos ocho meses.

Un tope del 2 % en la actualización anual de las rentas.

La regulación del alquiler de temporada y por habitaciones

La protección antidesahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2030 cuando la vivienda sea titularidad de un fondo buitre.

El texto incluye también restricciones a las compras de los llamados “fondos buitre”, que se extienden a las operaciones realizadas a un precio inferior al 70 % del valor de tasación de mercado, además de medidas fiscales y ayudas a la compra.

Las manifestaciones que han tensado el debate alrededor de los decretos impulsados por PSOE y Sumar. Fuente: EFE Raquel Manzanares

Sánchez, “razonablemente optimista” pese a la incertidumbre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró “razonablemente optimista” sobre la convalidación de ambos decretos, aunque los apoyos no están garantizados, especialmente después de las dudas expresadas por Junts.

Sánchez pidió a los grupos “responsabilidad” y defendió que no es “una cuestión ideológica, sino de humanidad”.

El presidente reconoció que uno de los decretos se ha trabajado más que el otro: el primero, en el que llevan “muchos meses”, frente al de la prórroga de alquileres, que “lleva menos meses trabajándose”. Sin embargo, especificó que sigue siendo coherente con el espíritu de la Ley de Vivienda.

Preguntado por las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que lo llamó “traidor”, respondió: “¿Traidor a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses”.

La presión social se mantiene en la calle

El debate llega en plena movilización ciudadana. Una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, alentada por el Sindicato de Inquilinas, cumplió esta semana su quinto día, y las protestas por el derecho a la vivienda se han extendido a otras ciudades.

Desde Sumar animan a mantener la presión, al considerar estas medidas “irrenunciables” y recordar que “quedan muchas medidas por aprobar”.

El troceo del paquete en dos decretos no gustó a Sumar, socio del PSOE, que reclamaba una única norma e insta a la movilización para lograr la convalidación de ambos textos.

La votación, en una sesión extraordinaria que arrancará el viernes a las 11, se presenta ajustada, con el Gobierno tratando de atar los apoyos hasta el último momento.

Con información de: EFE