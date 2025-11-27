La medida se aplicará en los balnearios privados de Mar del Plata.

Una de las principales ciudades de la Costa Atlántica multará a los turistas que fumen fuera de las áreas habilitadas en los balnearios y las sanciones toman como base un mínimo de $ 50.000 y podrían alcanzar los $ 500.000 en total.

Las medidas forman parte de un plan conocido como “playas libres de humo” y comenzarán a aplicarse a partir de la temporada de verano 2025-2026. Además, las sanciones toman como base el salario mínimo.

¿Quiénes tendrán multas por fumar en la playa?

La ciudad de Mar del Plata y todo el Municipio de General Pueyrredón impondrán multas por fumar en sus balnearios por fuera de las zonas habilitadas que irán del 0,15 % al 1,5 % del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales.

El cálculo toma como base al ingreso básico comunal de 18 horas vigente a septiembre ($ 339.328). Por eso, las sanciones económicas oscilarán entre los $50.899 y los $508.992 , dependiendo del nivel de la infracción.

La medida busca cuidar las playas y el medio ambiente. Fuente: Shutterstock Juan Roballo

¿Cómo se aplicarán las multas a fumadores?

Aunque aún no se han definido los detalles de su implementación en Mar del Plata , se espera que en los próximos días se establezcan mecanismos de fiscalización, cartelería e información dirigida tanto a residentes como a turistas.

Los balnearios privados y concesionados, unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio y el Complejo Punta Mogotes y concesiones provinciales deberán adaptar sus instalaciones para cumplir con esta nueva reglamentación .

Además, se está analizando extender la medida a las playas públicas de Mar del Plata.

Esta iniciativa no solo apunta a reducir el impacto del humo de tabaco , sino que también busca disminuir la contaminación por colillas, uno de los residuos más frecuentes en playas.

Un nuevo objetivo: el cuidado del medio ambiente en Argentina

Esta disposición se enmarca dentro de una política pública que busca mejorar la calidad ambiental en los espacios costeros. De esta forma, Mar del Plata, uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, busca ofrecer un destino de playa más limpio y sano.

La medida busca reducir la contaminación por colillas de cigarrillo.

Los fumadores deberán limitarse a las zonas debidamente señalizadas . Quienes no respeten esta condición podrán recibir una multa que, en su valor máximo, supera el medio millón de pesos.

La medida se hará efectiva a partir de 2026.