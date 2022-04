Alerta roja COVID: tener coronavirus acelera el riesgo de padecer trombosis venosa profunda y coágulos en 30 días, ¿cuáles son los síntomas?

Dar positivo de coronavirus (COVID 19) aumenta hasta cinco veces el riesgo de padecer trombosis venosa profunda (TVP) al igual que presentar coágulos de sangre potencialmente fatales en el pulmón , en tan sólo 30 días posteriores al contagio, apuntó un nuevo estudio publicado este jueves en la revista British Medical Journal.

La investigación liderada por Anne-Marie Fors Connolly de la Universidad de Umeå de Suecia , se centró en el análisis de cuadros de embolia pulmonar (un coágulo de sangre en el pulmón) y varios tipos de hemorragias (como hemorragia gastrointestinal o rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro), en más de 1 millón de personas afectadas por el SARS COV -2, frente a 4 millones no contagiadas.

"En general, identificamos un aumento de 33 veces en el riesgo de embolia pulmonar, un aumento de cinco veces en el riesgo de TVP y un aumento de casi el doble en el riesgo de sangrado en los 30 días posteriores a la infección. Las personas permanecieron en mayor riesgo de embolia pulmonar durante seis meses después de infectarse, y durante dos y tres meses por sangrado y TVP" , apunta el paper.

Aunque los riesgos eran más altos en pacientes con enfermedades graves, los resultados arrojaron que, incluso aquellos con COVID leve, también tenían un exposición tres veces mayor de TVP y siete veces mayor de desarrollar embolia pulmonar. "No se encontró un mayor riesgo de sangrado en aquellos que experimentaron infecciones leves" , señala el apartado de observaciones.

En diálogo con el portal The Guardian, Connolly explicó: "La embolia pulmonar puede ser fatal, por lo que es importante ser consciente. Si de repente te falta el aire y no pasa, has sido infectado con el coronavirus, entonces podría ser una idea buscar ayuda, porque encontramos que este riesgo aumenta hasta por seis meses".

Los hallazgos podrían ayudar así a explicar la duplicación de la incidencia y las muertes por coágulos de sangre en Inglaterra desde el comienzo de la pandemia en comparación con los mismos períodos en 2018 y 2019.

"También ayudan a poner en contexto el pequeño aumento del riesgo de coágulos sanguíneos asociado con la vacunación contra el covid-19. El grado de complicaciones asociadas con el covid-19 es mucho más fuerte y dura mucho más de lo que podríamos tener después de la vacunación" , destacó el profesor de salud pública en la Universidad de Glasgow, Dr. Frederick Ho , al medio inglés.

Qué es la trombosis venosa profunda y cuáles son los síntomas



La trombosis venosa profunda (TVP) se produce cuando se forma un coágulo de sangre (trombo) en una o más venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas. "La trombosis venosa profunda puede causar dolor o hinchazón de piernas, pero también puede ocurrir sin síntomas" , advierte la web oficial de la Clínica Mayo.

Cuáles son los síntomas de trombosis venosa profunda





Los signos y síntomas de la trombosis venosa profunda (TVP) pueden incluir:

Hinchazón en la pierna afectada: rara vez, la hinchazón aparece en ambas piernas;

Dolor en la pierna: generalmente, el dolor empieza en la pantorrilla y se siente como un calambre o una inflamación;

Enrojecimiento o decoloración en la pierna ;

Sensación de calor en la pierna afectada.

