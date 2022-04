Restricciones COVID: el barbijo ya no es obligatorio en provincia de Buenos Aires, pero hay una excepción

Luego de que la provincia de Buenos Aires anunciara la eliminación del barbijo obligatorio en lugares cerrados, particularmente en las oficinas y las escuelas , el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dio especificaciones sobre la medida.

Kreplak compartió a través de sus redes sociales un extenso mensaje en el que informó que en la provincia ya van "10 semanas de descenso sostenido de casos de Covid-19", mientras que más del 95% de la población está inmunizada contra el SARS-CoV-2.

Nueva variante XE del COVID en CABA: "Va a llegar pronto", reconoció Fernán Quirós



COVID: termina el distanciamiento social obligatorio, ¿hay que seguir usando el barbijo?



Además, también hizo referencia al brote adelantado del virus de la influenza del subtipo H3N2, causante de la gripe A, y remarcó que este ya se encuentra "controlado" mientras que la campaña de vacunación antigripal ya comenzó.

En este marco, sin aforos ni restricciones y con la llegada del frío, Kreplak destacó que "los casos no aumentan y estamos en una buena situación epidemiológica". Es por esto que su cartera definió eliminar la obligatoriedad del barbijo en toda la provincia.

"Continuamos recomendando la utilización del tapabocas, pero desde el jueves 7 será optativo su uso en espacios laborales, recreativos y educativos", informó entonces el ministro. Y remarcó: " En el transporte público seguirá siendo obligatorio ".



LAS DEFINICIONES DE NICOLÁS KREPLAK

Al ser consultado respecto a esta nueva medida del Gobierno bonaerense que resulta un paso más en el relajamiento de las pocas medidas obligatorias aún vigentes por la pandemia, Kreplak explicó en diálogo con Radio La Red 910 su decisión.

"Nos animamos a que, si bien recomendamos fuertemente el uso del barbijo, podamos permitirle a aquellas personas que si, por alguna razón necesitan sacárselo en cierto momento, que puedan hacerlo", explicó el funcionario de Axel Kicillof.

COVID: La Ciudad de Buenos Aires no exigiría el uso del barbijo en las escuelas



COVID y barbijo: cuánto tiempo tardo en contagiarme según el tapabocas que uso



Ante esto, Kreplak remarcó que el único lugar cerrado en el que el tapabocas aún es obligatorio es el transporte público. Sin embargo, instó a la población a "acostumbrarse a andar con el barbijo encima ".

"Así nos lo podemos poner siempre que estemos en una situación de incomodidad, en lugares con mucha gente, cerrados, que vemos mal ventilados", indicó, remarcando que siempre debe estar la posibilidad de que "cuando uno percibe eso se lo ponga".



En esta línea, reforzó: "Es obligatorio en medios de transporte público, en el resto de los lugares, si en el algún momento es necesario sacarse el barbijo un ratito, ya no es obligatorio tenerlo puesto todo el tiempo".

Pese a la resolución, desde la gestión bonaerense recomiendan que el tapabocas en lugares cerrados se sostenga "la mayor parte del tiempo" y que sólo se quite de ser necesario: "Esto permite una válvula de escape para aquellos que se sienten muy presionados por el uso del barbijo".

Es por esto que continuamos recomendando la utilización del tapabocas, pero desde el jueves 7 será optativo su uso en espacios laborales, recreativos y educativos. En el transporte público seguirá siendo obligatorio. — Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 6, 2022

En otro momento, Kreplak se refirió al ingreso a las oficinas públicas e indicó que allí tampoco es obligatorio el barbijo, aunque recomiendan su uso durante la mayor parte del tiempo porque "se va a estar con gente que no se conoce en un lugar cerrado" .

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que aún se de una nueva ola de Covid-19 en el país pese a la tranquilidad actual, Kreplak no descartó la posibilidad y remarcó que "puede ser que tengamos otra ola".

"La verdad es que no lo sabemos. uno no puede asegurar que no va a haber", agregó. En esta línea, también subrayó que, en caso de que se observe una suba de casos inusual, existe la posibilidad de "volver a poner el barbijo obligatorio, siempre analizando el panorama epidemiológico".

"Empezaron las enfermedades del tipo respiratorio antes, la influenza, pero el Covid siguió bajando así que veremos como sigue pero no podemos decir que no va a haber un rebrote en el invierno", concluyó el funcionario provincial.