La presencia del virus que causa la Gripe A "es en particular el subtipo H3N2".

La circulación de la influenza A H3N2 (variante K) generó un incremento en el monitoreo sanitario tras la confirmación de la primera muerte asociada a este virus en el país.

El hecho se registró en Mendoza y, según el último Boletín Epidemiológico Nacional, ya se detectaron 28 casos en 14 jurisdicciones argentinas.

Dinámica de la propagación de la influenza A H3N2

Los datos de vigilancia genómica confirmaron que esta variante se volvió la predominante dentro de los virus de influenza A en el país. El contagio se dio de las siguientes maneras:

Vía aérea: El virus se desplazó a través de las microgotas que las personas infectadas expulsaron al toser o hablar .

Contacto: El agente viral permaneció activo en superficies. Al tocar objetos contaminados y luego llevarse las manos a la cara, el virus entró al organismo.

Gripe H3N2: síntomas identificados

A diferencia de un resfrío común, la gripe H3N2 se caracterizó por una aparición súbita. Los síntomas más frecuentes que los pacientes reportaron son:

Fiebre alta: El registro térmico superó los 38°C de forma repentina.

Agotamiento: Se presentó una debilidad generalizada que impidió el desarrollo de actividades cotidianas.

Dolores corporales: Los pacientes sintieron dolores intensos en músculos y articulaciones.

Tos seca: Apareció de forma persistente y duró, en algunos casos, más de una semana.

¿Cómo prevenir el contagio?

Para limitar la expansión del virus, se difundieron las siguientes recomendaciones básicas:

Higiene de manos

Ventilación

Es clave completar los esquemas de vacunación, especialmente en los grupos de riesgo (mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses y personas con enfermedades crónicas). Los registros indicaron que solo el 21% de los casos confirmados tenía la vacuna al día.

Si sos parte de los grupos con factores de riesgo, la consulta temprana ante los primeros síntomas es la medida principal para evitar complicaciones.