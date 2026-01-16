Alerta por un tiburón foca que atormenta las costas de España. Foto: EFE

Un extraño y fascinante tiburón foca (Centroscymnus coelolepis) apareció varado en la playa de Luarca, Asturias, desatando una auténtica revolución científica en España y todo el mundo.

Esta rara especie viene desde las profundidades del mar, en donde las condiciones de vida son extremas y dan lugar a animales poco vistos por la humanidad. Entre ellas, este tipo de tiburón que ahora alarma a toda la comunidad española.

¿Qué es el tiburón foca y por qué su aparición es tan sorprendente?

Este tiburón de aspecto robusto y color oscuro vive habitualmente en la oscuridad total del océano, entre los 400 y 1600 metros de profundidad (puede llegar hasta los 4000 metros), donde la presión alcanza niveles extremos, hasta 350 atmósferas.

El ejemplar encontrado en Luarca destacaba por varias curiosidades en su cuerpo:

Medía 1,45 metros (15 cm por encima de la media conocida)

Pesaba 18 kilos

Su hígado representa el impresionante 27,8 % de su peso corporal

Posee espiráculos en la cabeza que le permiten absorber agua y oxigenar las branquias sin moverse, pudiendo permanecer quieto en el fondo marino durante largos periodos.

El dato que impactó a los expertos sobre el tiburón foca

Lo que más llamó la atención de Luis Laria, director de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (Cepesma), fue la detección de 12 huevos de 7 cm de diámetro cada uno, con embriones en formación durante la necropsia realizada.

El experto afirmó a EFE que se trata de “algo espectacular porque son, digamos, embriones en formación, que hubieran sido viables”. Justamente, esos huevos eclosionan dentro del seno materno, alcanzando su etapa de fetos, y posteriormente son expulsados al hábitat marino al llegar a un tamaño apropiado.

¿Por qué este animal terminó en las costas españolas?

Según los expertos, la necropsia indicó que el tiburón sufrió una hemorragia grave tras engancharse en un anzuelo de pesca deportiva o profesional. Aunque logró liberarse, la herida le provocó un debilitamiento progresivo, pérdida de orientación y finalmente el varamiento en la arena.

Por su parte, Laria afirmó que este hallazgo causó un gran impacto en la comunidad científica al ser una especie bastante desconocida al encontrarse habitualmente a grandes profundidades.

A raíz de este inusual descubrimiento, el ejemplar, junto con su hígado y los 12 huevos/embriones, será conservado y exhibido en el Parque de la Vida de Luarca, convirtiéndose en una pieza única para la divulgación científica.