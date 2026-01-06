En esta noticia Descubre Oviedo: una guía de lo imprescindible

Oviedo, la capital del Principado de Asturias, es un lugar lleno de encanto que merece una visita por sus numerosos atractivos. Desde sus calles empedradas hasta sus vistas desde el Monte Naranco, la ciudad ofrece una experiencia completa para quienes buscan una escapada única. Este otoño, Oviedo se convierte en el destino ideal para quienes buscan una escapada con un poco de todo: historia, gastronomía, paisajes naturales y, por qué no, un toque de cine.

Este mes, la ciudad ha acaparado los reflectores internacionales al convertirse en el escenario del rodaje de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, una superproducción de Marvel dirigida por Matt Shakman. La elección de Oviedo como locación no solo refuerza su atractivo como destino cultural, sino que también lo posiciona como un lugar vibrante donde lo moderno se fusiona con lo histórico. Este rodaje ha generado gran expectación en la ciudad, con locales y visitantes acercándose a las inmediaciones del edificio para captar un vistazo de la magia cinematográfica.

La película de Disney cuenta con un elenco de estrellas como Pedro Pascal -a quien persiguen los fans por su reciente estreno en Gladiador II- y Vanessa Kirby. El largometraje tiene como uno de sus principales escenarios el emblemático Edificio Calatrava, diseñado por el prestigioso arquitecto Santiago Calatrava.

Oviedo también es un paraíso para los amantes de la buena comida. El cachopo es uno de los platos más emblemáticos de la región, acompañado de sidra asturiana. Para cerrar con broche de oro, el carbayón, un dulce típico, es el complemento perfecto para un tour gastronómico regional.

Aprovecha la oportunidad de visitar esta ciudad mientras vibra con la energía del rodaje de Marvel y disfruta de todo lo que tiene para ofrecer.

La ciudad medieval repleta de castillos y fantasía donde se hospeda Pedro Pascal y se consigue la mejor sidra. (foto: Pexels).

Majestuosa Catedral de San Salvador

Este impresionante edificio gótico es hogar de la Cámara Santa, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se erige como uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad.

Descubre el Encanto del Mercado El Fontán

Ideal para disfrutar de productos típicos como **quesos**, **sidra** y **embutidos**. Un espacio que combina **tradición** y **sabor**.

Descubriendo el Monte Naranco

A escasos minutos del centro, este lugar brinda panorámicas espectaculares de la ciudad y es hogar de las iglesias prerrománicas de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, auténticas joyas del arte asturiano.

Con su diseño vanguardista, se ha consolidado como un ícono contemporáneo de Oviedo. En la actualidad, su papel destacado en el rodaje de Marvel lo hace aún más singular.