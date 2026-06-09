En los últimos días, muchas personas comenzaron a notar la aparición de alacranes dentro de sus casas. Aunque suelen esconderse y evitar el contacto humano, su presencia genera preocupación porque algunas especies pueden representar un riesgo para la salud.

Especialistas en control de plagas y organismos sanitarios advierten que estos animales suelen ingresar a las viviendas en busca de refugio, humedad y alimento.

Por eso, reconocer las señales de alerta y tomar medidas preventivas es clave para evitar su aparición.

Las tres señales que indican que pueden aparecer alacranes en tu casa

Existen algunos indicios frecuentes que pueden anticipar la presencia de alacranes en el hogar. Detectarlos a tiempo permite actuar antes de que el problema crezca.

Ambientes húmedos y oscuros

Los alacranes suelen esconderse en lugares con poca luz y humedad. Baños, lavaderos, cocinas, sótanos, cámaras de inspección y rincones con filtraciones son algunos de sus sitios preferidos.

También pueden aparecer debajo de muebles, pilas de ropa, cajas, maderas o escombros acumulados.

Alacranes

Presencia de cucarachas y otros insectos

Uno de los principales motivos por los que los alacranes ingresan a las viviendas es la búsqueda de alimento. Se alimentan especialmente de cucarachas, grillos y otros insectos pequeños.

Por eso, si hay plagas de cucarachas dentro de la casa o en edificios cercanos, aumenta la probabilidad de que aparezcan alacranes.

Grietas, cañerías y accesos abiertos

Estos animales pueden entrar por pequeñas rendijas, rejillas, cañerías, desagües y grietas en paredes o pisos. Las viviendas antiguas o con problemas de mantenimiento suelen ser más vulnerables.

Los expertos recomiendan revisar especialmente los desagües de baños y cocinas, así como los espacios debajo de puertas y ventanas.

Las plantas que ayudan a alejarlos

Además de las medidas de prevención habituales, algunas plantas aromáticas son utilizadas como repelentes naturales por sus olores intensos.

Entre las más mencionadas se encuentran:

Lavanda

Ruda

Menta

Si bien no eliminan completamente el riesgo, pueden ayudar a reducir la presencia de insectos y generar un ambiente menos atractivo para los alacranes.

Cómo prevenir la aparición de alacranes

Las autoridades sanitarias recomiendan una serie de medidas para disminuir las posibilidades de encontrarlos dentro del hogar:

Mantener la casa limpia y ordenada.

Evitar acumulación de escombros, cajas y maderas.

Colocar rejillas o telas metálicas en desagües.

Sellar grietas y rendijas en paredes y pisos.

Controlar la presencia de cucarachas.

Sacudir ropa, calzado y toallas antes de usarlos.

Separar las camas y cunas de la pared.

No caminar descalzo durante la noche.

Qué hacer si aparece un alacrán

Si se encuentra un alacrán dentro de la vivienda, se recomienda no tocarlo con las manos y evitar intentar matarlo sin protección. Lo ideal es capturarlo con un frasco o recipiente seguro para facilitar su identificación en caso de picadura.

Ante una picadura, los especialistas aconsejan acudir rápidamente a un centro de salud, especialmente si la persona afectada es un niño, un adulto mayor o presenta síntomas como dolor intenso, vómitos, sudoración o dificultad para respirar.