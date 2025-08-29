Oficial | Decretaron feriado el 5 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo

Se vienen un nuevo fin de semana largo, debido a que el gobierno bonaerense decretó feriado el viernes 5 de septiembre próximo. Por tal motivo, un grupo de argentinos tendrá la posibilidad de descansar o aprovechar para hacer una escapada.

Vale destacar que septiembre carece de feriados nacionales. El último fue el 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, mientras que el próximo será el 12 de octubre por el Día de la Raza.

Feriado por el viernes 5 de septiembre, ¿a quiénes beneficia?

A pesar de que el mes carece de fiestas nacionales, el viernes 5 de septiembre, el pueblo bonaerense de Juan Antonio Pradere tendrá un feriado. De esta manera, lo podrá combinar con el sábado y domingo para tener un fin de semana largo.

Se trata de una localidad del partido de Patagones, en la zona más austral de Buenos Aires, junto al límite con Río Negro. Posee alrededor de 1000 habitantes y el viernes próximo celebrará el 112.º aniversario de su fundación.

El nombre de esta jurisdicción se debe a Don Juan Adan Pradere, un hombre que donó los terrenos en donde se construyó la estación de trenes del Ferrocarril del Sud en el pueblo.

El Gobierno firmó el Decreto 614/2025 en el que podrán mover los feriados trasladables que tengan fecha durante el fin de semana hacia el viernes anterior o el lunes posterior inmediato .

Por tal motivo, habría posibilidad de que el Día de la Raza, el cual se celebra el domingo 12 de octubre, de lugar a un nuevo fin de semana largo a nivel nacional.

De todos modos, el próximo fin de semana largo confirmado por el calendario 2025 será de cuatro días para determinado grupo. Será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, jornada en la que se celebra el Día de la Soberanía Nacional.

Todos los feriados que quedan en 2025