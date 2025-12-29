En esta noticia Vacunas y cuidados: qué recomiendan las autoridades

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó la detección de dos diagnósticos de influenza A (H3N2) subclado K, conocida como gripe variante K, en pacientes residentes de la capital provincial y de la localidad de Centenario. Ambos requirieron atención hospitalaria por infecciones respiratorias agudas, pero ya recibieron el alta tras una evolución clínica favorable.

El ministro, Martín Regueiro, explicó que esta variante no presenta un nivel de gravedad superior al de otras cepas estacionales y pidió evitar la alarma social. “ No es para alarmarse, pero sí para estar atentos ”, señaló, al recomendar mantener los mismos cuidados que ante cualquier cuadro gripal.

La detección encendió la atención en el sistema sanitario local, especialmente porque la variante K se distingue por su mayor capacidad de transmisión. Según estudios de la ANLIS-Malbrán, se trata de un subclado de la influenza A (H3N2) con cambios genéticos que favorecen el contagio interpersonal, aunque sin evidencia de mayor virulencia.

En otros distritos del país, como Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, también se notificaron casos recientes con desenlaces similares: cuadros moderados y recuperación favorable.

Vacunas y cuidados: qué recomiendan las autoridades

Regueiro destacó la adhesión registrada en iniciativas como La Noche de las Vacunas, que permitió que miles de personas actualizaran su calendario oficial. Desde la cartera sanitaria nacional recordaron que la dosis antigripal está especialmente indicada para:

Personas mayores de 65 años

Embarazadas y puérperas

Niños y niñas de 6 meses a 5 años

Personal de salud

Pacientes con enfermedades crónicas

Además, insistieron en reforzar hábitos preventivos, como lavado de manos frecuente, ventilación de espacios cerrados, uso de la etiqueta respiratoria y evitar el contacto cercano en caso de síntomas. La recomendación es permanecer en el hogar ante fiebre, tos o cuadros compatibles hasta contar con indicación médica.