Casi 120 mil uruguayos se vacunaron contra la gripe “un número récord en cualquier campaña. La población estaba muy advertida de que había situaciones que preocupaban”, dijo Catalina Píriz, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. “El año pasado todos tuvimos un pico de influenza, las epidemias que ocurren todos los años por H1N1. Este año en el hemisferio norte cambió y es un H3N2. Cada vez que viene esto, que no importa el número, las epidemias normalmente son más severas. Y lo fue en Europa, sobre todo para las personas de riesgo”, dijo Píriz. “En algunos lugares hubo mayor número de internaciones y por los datos que tenemos los niños estuvieron muy sintomáticos”, destacó. “Se trabajó mucho para tener pronta la vacuna y la vacuna llegó en un buen momento, porque llegó bastante antes de que comience la época fría”, sostuvo. El MSP comenzó el lunes pasado esta campaña que cuenta con 600 mil dosis que están disponibles de forma gratuita en todo el territorio nacional. La vacuna puede administrarse a partir de los 6 meses de edad y está especialmente recomendada para personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como adultos mayores, niñas y niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidas, embarazadas y personal de la salud. Además, en esta campaña el MSP incluyó dentro de los grupos de especial interés a las personas que trabajan en contacto con aves o en la cadena productiva avícola, y trabajadores del sector ganadero y lácteo, debido a su potencial exposición al virus de influenza. La campaña se desarrollará entre los meses de marzo y agosto, con disponibilidad en vacunatorios públicos y privados. La gripe afecta a más de 110 mil niños menores de 5 años, con 1.758 hospitalizaciones, y a más de 45 mil personas de 65 años o más, con 5.256 hospitalizaciones y 1.460 fallecimientos asociados a la enfermedad. Además, a nivel regional, la influenza provoca cientos de miles de hospitalizaciones cada año y decenas de miles de muertes, según datos del MSP. En la página web de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP) se encuentra la distribución de todos los vacunatorios del país.