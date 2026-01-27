Los monotributistas que perciben asignaciones familiares recibirán en febrero de 2026 un incremento del 2,84% en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), según confirmó la ANSES a través de la Resolución 23/2026.

Este ajuste, que se calcula en línea con la inflación de diciembre medida por el INDEC, representa un alivio para miles de trabajadores independientes con hijos a cargo.

SUAF para monotributistas: de cuánto es el aumento de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento del 2,84% que se aplicará sobre todos los conceptos del SUAF para monotributistas. Este porcentaje replica el ajuste que también recibirán las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el mismo mes.

El ajuste automático forma parte del mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que vincula las actualizaciones mensuales de las asignaciones familiares a la evolución del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC.

Cuánto cobrarán los monotributistas según su categoría

Los montos de las asignaciones familiares para monotributistas varían según la categoría en la que se encuentren inscriptos. Con el aumento del 2,84%, los valores para febrero de 2026 quedarán de la siguiente manera:

Las principales diferencias entre AUH y SUAF radican en los ingresos y el empleo del adulto a cargo.

Asignación por Hijo:

Categoría A: $ 64.554.

Categoría B: $ 43.544.

Categoría C: $ 26.338.

Categorías D, E, F, G y H: $ 13.588.

Categorías I, J y K: sin acceso al beneficio.

Asignación Prenatal:

Categoría A: $ 64.554.

Categoría B: $ 43.544.

Categoría C: $ 26.338.

Categorías D, E, F, G y H: $ 13.588.

Categorías I, J y K: sin acceso al beneficio.

Asignación por Hijo con Discapacidad:

Categoría A: $ 210.186.

Categoría B: $ 148.692.

Categorías C, D, E, F, G y H: $ 93.844.

Categorías I, J y K: $ 93.844.

Ayuda Escolar Anual:

Categorías A, B, C, D, E, F, G y H: $ 42.039.

Categorías I, J y K: sin acceso al beneficio (excepto para hijo con discapacidad).

Los monotributistas de las categorías más bajas son quienes acceden a los montos más altos, en concordancia con el principio redistributivo del sistema de asignaciones familiares.

Quiénes pueden acceder al SUAF

El SUAF está disponible para monotributistas del Régimen Simplificado que cumplan con ciertos requisitos. Entre las prestaciones disponibles se encuentran la asignación por hijo, la asignación por hijo con discapacidad, la asignación prenatal y la ayuda escolar anual.

Es importante destacar que los monotributistas sociales no forman parte del régimen del SUAF. En su lugar, ANSES les liquida la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por embarazo. Para febrero de 2026, el monto de la AUH quedará en $ 129.042 por hijo menor de edad, con un pago directo de $ 103.233 tras la retención del 20%.

Los monotributistas sociales también pueden acceder automáticamente al Complemento Leche del Plan de los Mil Días ($47.340) si tienen menores de hasta 3 años de edad, además de contar con la cobertura de la Tarjeta Alimentar.

El aumento en las asignaciones familiares se produce en un momento en que el Monotributo también experimenta actualizaciones significativas. Desde febrero de 2026, los topes de facturación y las cuotas mensuales del régimen simplificado aumentarán un 14,3%, conforme al IPC acumulado del segundo semestre de 2025.

Este ajuste implica que la categoría A pasará a tener un límite de facturación anual de aproximadamente $ 10.278.000, mientras que la categoría K se elevará hasta alrededor de $ 108.363.000. Los monotributistas deberán realizar la recategorización obligatoria hasta el 5 de febrero para ajustar su situación tributaria a los nuevos parámetros.

Asignaciones de pago único

Además de las asignaciones mensuales, ANSES paga dentro del SUAF diferentes conceptos de pago único que también se actualizarán en febrero de 2026:

Asignación por nacimiento : $ 449.888 (para ingresos del grupo familiar hasta $ 5.292.758).

Asignación por adopción : $ 449.888 (para ingresos del grupo familiar hasta $ 5.292.758).

Asignación por matrimonio : $ 112.668 (para ingresos del grupo familiar hasta $ 5.292.758).

Asignación por maternidad: remuneración bruta (sin tope de IGF).

Estos montos representan un apoyo adicional para los monotributistas que atraviesen estas situaciones específicas.

El incremento del 2,84% representa un ajuste que busca mantener el poder adquisitivo de las asignaciones familiares frente a la inflación (Fuente: Archivo).

Calendario de pagos

Los monotributistas que cobren asignaciones familiares recibirán el pago durante febrero según el cronograma establecido por ANSES, que organiza los depósitos según la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero (luego del feriado).

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero.

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero.

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero.

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.

Los depósitos se realizan directamente en las cuentas bancarias registradas en el sistema de ANSES, aunque también se habilitan modalidades alternativas de entrega en módulos autorizados.