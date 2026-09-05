Uruguay se consolidó como el país de América del Sur con mejor calidad de vida según el ranking de Numbeo, donde logró una posición destacada frente a otros países de la región y quedó por encima de naciones como China y Rusia. La clasificación toma en cuenta distintos factores, entre ellos el poder adquisitivo, la seguridad, la atención sanitaria, el costo de vida, la contaminación, el clima y el tráfico.

A su vez, los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reflejan una evolución positiva de Uruguay en sus principales indicadores sociales entre 1990 y 2023, con avances en áreas como la esperanza de vida, la educación y los ingresos.

Uruguay mejoró sus indicadores sociales y económicos en 33 años

Entre 1990 y 2023, Uruguay aumentó 5,14 años su esperanza de vida. En ese mismo período, los años esperados de escolarización también crecieron: la mejora alcanzó 4,52 años.

El ingreso per cápita mostró una expansión todavía mayor y aumentó más del 110% en esos 33 años. A partir de la evolución de estos y otros indicadores, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) creció un 20,9% entre 1990 y 2023.

Los datos muestran que la evolución de Uruguay no se limita a una clasificación puntual sobre calidad de vida, sino que refleja una mejora sostenida de sus principales indicadores sociales y económicos durante más de tres décadas.

Qué variables utiliza el ranking de calidad de vida

El índice elaborado por Numbeo combina diferentes indicadores para establecer las condiciones de vida en cada país. Entre las variables consideradas aparecen el poder adquisitivo, el costo de vida, la seguridad, la atención sanitaria, el clima, la contaminación y el tráfico.

En el ranking analizado, Países Bajos ocupa el primer lugar mundial, mientras que Uruguay aparece como el país sudamericano mejor ubicado.

La comparación también resulta favorable frente a países de gran peso económico y demográfico, como China y Rusia, que quedan por debajo de Uruguay en esta clasificación.

Uruguay lidera el ranking de calidad de vida en América del Sur y mejora sus indicadores sociales.

Uruguay, entre los países sudamericanos mejor posicionados

El listado regional ubica a Uruguay en el primer puesto, seguido por Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia y Chile.

Puesto País 1 Uruguay 2 Ecuador 3 Argentina 4 Brasil 5 Colombia 6 Chile

Uno de los factores que ayuda a explicar la posición de Uruguay es el desempeño de Montevideo, que concentra buena parte de la infraestructura, los servicios y la actividad económica del país.

En términos generales, Uruguay combina una mejora sostenida del desarrollo humano con buenos indicadores en áreas como seguridad, salud, educación y condiciones ambientales. A esto se suma el avance en la generación de energías renovables y la implementación de políticas orientadas al desarrollo sostenible, factores que fortalecen su posición dentro de la región.