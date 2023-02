Alerta máxima por dengue y chikungunya en todo el país: cómo evitar el contagio y cuáles son los síntomas

El Ministerio de Salud de la Nación anunció una multiplicación masiva de casos autóctonos de dengue en Argentina. Esta enfermedad vírica es transmitida a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypti y las provincias más afectadas son Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien el verano es un período habitual en el que ocurren aumentos de los contagios, los epidemiólogos reportaron grandes incrementos durante los últimos días de febrero.

Alerta dengue: cuántos casos hay, en qué provincias y el mapa que preocupa al Gobierno



En total, se registraron 264 casos , de los que 77 fueron los contagios confirmados. En tanto los otros 184 fueron considerados como casos probables de dengue.

¿Qué es la Chikungunya?

La Chikungunya es una enfermedad vírica que se transmite a los seres humanos a través de la picadura de mosquitos infectados . Los mosquitos que propagan el chikungunya son los del mismo tipo que difunden el dengue (Aedes Aegypti), que presenta síntomas similares.

También estas enfermedades pueden ser transmitidas por otro tipo de mosquito poco frecuente en nuestro país: el Aedes Albopictus. Que en los últimos años se han encontrado ejemplares en la provincia de Misiones, en las regiones selváticas.



¿Cuáles son los síntomas del dengue y la chingungunya?

Entre los síntomas más frecuentes están:

Fiebre alta entre 39 ºC y 40 °.

Dolor detrás de los ojos.

Vómitos.

Dolores musculares y de las articulaciones.

Dolores constantes de cabeza.

Urticaria.

Pérdida de apetito y peso.

Los síntomas pueden ser graves, pero normalmente no son mortales, la mayoría de las personas se recuperan en una semana. Algunas presentan dolor en las articulaciones por meses, o incluso más tiempo.

Al principio de la enfermedad no se puede saber si el dengue se curará en una semana o derivará en complicaciones tras el período de fiebre. Por lo tanto, en algunos casos de adultos mayores débiles, puede llegarse a producir la muerte.

recomendaciones para evitar la reproducción del dengue

El mosquito no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. En esos lugares se crían otras especies que no transmiten estas enfermedades. El Aedes Aegypti se reproduce en los recipientes que acumulen agua dentro de las casas, patios, balcones, etc. Por eso se recomienda vaciar los siguientes elementos ya que pueden ser potenciales criaderos.

Botellas.

Floreros.

Tachos.

Baldes.

Palanganas.

Bebederos de animales.

Tanques de agua.

Portamacetas.

Lonas o bolsas arrugadas.

Medidas preventivas

Eliminar todos los criaderos de mosquitos ya que no existen vacunas que prevengan estas enfermedades ni medicamentos que las curen.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente debe evitarse que acumulen agua y vaciarlo permanentemente.

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos que pueden transmitir estas enfermedades. Por lo que la implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo es recomendable en momentos de emergencia.

cinco Mitos falsos sobre el dengue

Existen un montón de dichos alrededor del dengue y su transmisión, por eso que hay que desmentir algunos mitos comunes:

El dengue es una enfermedad de la pobreza.

Si bien determinadas condiciones como la falta de agua potable y la acumulación de basura hacen que el dengue sea propenso; el mosquito puede picar a todas las personas por igual.

Las bajas temperaturas terminan con el mosquito del dengue.

Pese a que en los meses de frío los mosquitos reducen su actividad, sólo mueren a muy baja temperatura (cerca de 0°) aparte adentro de las casas generalmente se conservan las temperaturas

El dengue se transmite de persona a persona.

Esta enfermedad sólo se transmite a través de la picadura del mosquito infectado, no de persona a persona, ni por saliva o la leche materna.

El mosquito sólo pica de día.

Si bien la mayor actividad del mosquito se da al amanecer y al atardecer, también puede picar a la noche si en la casa hay alguna luz artificial prendida.

La fumigación termina con el dengue.

Es una medida que sólo elimina los mosquitos adultos, siempre debe ser acompañada por la eliminación de los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos.