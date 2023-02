Alerta Chikungunya: confirman tres casos en Buenos Aires, cuáles son los síntomas y qué hacer si te pica el mosquito

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires detectó tres casos de fiebre chikungunya de personas que viven en territorio bonaerense y no registran antecedentes de viaje a otras regiones o al exterior, a quienes se les hicieron análisis y ahora se analizan en la Red Nacional de Laboratorios. Según indicaron, esta situación configura "un escenario de sospecha de brote".

A través de un comunicado, se indicó que se trata de una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector de los virus dengue y zika, además de la fiebre amarilla.

La cartera sanitaria destacó que hasta el momento no hay circulación viral de dengue o zika en la provincia de Buenos Aires, y las autoridades sanitarias convocaron a los equipos de salud a "intensificar la vigilancia epidemiológica para reforzar la vigilancia en la detección de casos sospechosos".

De los tres casos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, dos personas residen en Almirante Brown, pertenecen al mismo grupo familiar, ninguno requirió internación y se encuentran en buen estado de salud. Mientras que el tercer afectado vive en Quilmes. Todos los casos sin antecedentes de viaje.

Una fumigación para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, vector de la chikungunya.

Se añadió que durante lo que va de 2023 ya se notificaron casos importados de fiebre chikungunya y de dengue en 18 municipios: se trata de 10 confirmados y 12 probables, todos con antecedentes de viaje a Paraguay.

Esos casos pertenecen a las Regiones Sanitarias II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI y XII. Además, continúan en estudio otros 27 casos.

En ese sentido, se detalló que "el Ministerio de Salud bonaerense trabaja desde las regiones sanitarias y con los municipios en cada uno de los territorios coordinando acciones de foco, peri foco y búsqueda de febriles en el área de residencia de los casos".

ALERTA CHIKUNGUNYA: CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Dentro de su listado de recomendaciones, la cartera sanitaria bonaerense recordó que las medidas de prevención indicadas para evitar la chikungunya son: eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua y tapar aquellos que sean útiles y no se pueden descartar; vestirse preferentemente con ropas claras y de mangas largas.

También, usar repelentes ambientales como espirales o pastillas; cubrir cunas y cochecitos con tul; colocar mosquiteros en puertas y ventanas; y utilizar repelentes y volver a aplicarlos cada cierto tiempo según la concentración: ya que un repelente con DEET al 25% protege durante 6 horas.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, durante una conferencia de prensa.

ALERTA CHIKUNGUNYA: CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS

Dolor en las articulaciones y muscular, fiebre y cefalea son los síntomas de la chikungunya, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti -que también es vector del dengue, el zika y la fiebre amarilla.

"Esos son los síntomas principales, que pueden estar acompañados de dolor de cabeza, náuseas, erupciones en la piel. En general esta enfermedad es autolimitada y raramente produce mortalidad, pero esto es una generalidad porque hay pacientes que pueden pasar a una fase aguda y crónica y padecer el cuadro, semanas, meses y hasta un año", expresó el infectólogo Favio Crudo, de la Fundación Mundo Sano.

ALERTA CHIKUNGUNYA: QUÉ HACER SI TE PICA EL MOSQUITO

En caso de que una persona sea picada por el mosquito Aedes aegypti, la infectóloga paraguaya Pastora Duarte dijo: "Hay que controlar que no haya sangrado, que no se complique el cuadro, por ejemplo, a las personas de mayor edad le puede causar una deshidratación muy rápida, porque es un decaimiento importante".

"De nuestra experiencia, lo que tenemos que evitar es llegar a una encefalitis derivada de esta arbovirosis, que es una inflamación del sistema nervioso central que puede causar convulsiones y pérdida del conocimiento. Eso implica hospitalización y terapia intensiva. Por eso la necesidad de identificar de forma oportuna la sospecha y hacer la intervención", subrayó Duarte.

Con respecto al tratamiento, Duarte señaló que se va aplicando por etapas, y que se inicia con paracetamol y antiinflamatorio.

"No debemos dejar de lado el hecho de que una infección viral puede ir bajando las defensas y ahí aprovechan las otras enfermedades oportunistas y hacen que la situación del paciente sea más compleja", manifestó.

En promedio los pacientes lidian unas dos semanas con este cuadro, desde que son diagnosticados con el virus.

"Se combate el síntoma, no la etiología (origen)", hizo hincapié Crudo y aclaró que "es importante saber que no se debe dar aspirina, porque a veces los casos no se distinguen de otros, y puede favorecer la aparición de hemorragias".