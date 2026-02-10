Aunque en distintas zonas del país continúa el frente frío, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron sobre la próxima temporada de calor 2026 en México, la cual podría registrar temperaturas superiores a las de años recientes. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenapred), la temporada de calor en México inicia en la tercera semana de marzo y se prolonga hasta la primera semana de octubre. Aunque en algunas regiones las altas temperaturas pueden adelantarse, este periodo marca oficialmente el aumento sostenido del calor. Durante estos meses también se incrementan los riesgos a la salud asociados con la exposición prolongada al sol y a temperaturas elevadas. Además, el aumento térmico suele coincidir con una mayor realización de actividades al aire libre, lo que incrementa la posibilidad de afectaciones. Un informe del Met Office, el servicio meteorológico del Reino Unido, anticipa que este año se posicionará por encima de los niveles térmicos de la era preindustrial. Según sus estimaciones, la temperatura media global podría ubicarse alrededor de 1.46°C por encima de los registros de 1850-1900. Si bien esta cifra sería menor al récord observado en 2024, cuando se alcanzaron 1.55°C, el año se colocaría entre los cuatro más cálidos desde que se tiene registro. Los científicos señalan que sobrepasar el umbral de 1.5°C eleva considerablemente la probabilidad de impactos climáticos graves, como: Asimismo, advierten que este escenario limita la capacidad de adaptación tanto de las comunidades como de los ecosistemas. La Secretaría de Salud recomienda adoptar medidas preventivas para disminuir riesgos y evitar complicaciones como el golpe de calor. Entre las principales sugerencias destacan: Las olas de calor no impactan por igual a toda la población. Los grupos más vulnerables son niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. En el caso de la población infantil, el riesgo es mayor debido a que su organismo tiene menor capacidad para regular la temperatura corporal.