Alerta amarilla por tormentas en Bahía Blanca y alrededores: cuáles son las zonas afectadas

La jornada del 28 de octubre transcurre en medio de avisos climáticos para los habitantes de Bahía Blanca, que podrían verse afectados por condiciones de inestabilidad a partir de la tarde del miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes para gran parte de la provincia de Buenos Aires, y varias localidades del centro y sur bonaerense podrían registrar lluvias de variada intensidad.

Además, se prevé posible caída de granizo, así como también ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente, por lo que se aconseja tomar nota de las recomendaciones que emitió el SMN.

Alerta amarilla por tormentas en Bahía Blanca y alrededores: cuáles son las zonas afectadas

De acuerdo con el pronóstico oficial que mantiene actualizado el SMN, varias localidades y sectores de la provincia de Buenos Aires recibieron una alerta amarilla por fuertes tormentas durante la tarde y la noche de este miércoles 28 de octubre.

Entre las zonas alcanzadas por el aviso, se encuentran:

Norte de Bahía Blanca.

Oeste de Patagones y oeste de Villarino.

Puan.

Zona baja de Coronel Pringles.

Zona baja de Coronel Suárez.

Zona baja de Saavedra.

Zona baja de Tornquist.

Costa de Bahía Blanca.

Costa de Coronel Dorrego.

Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales.

Costa de Villarino.

Monte Hermoso.

entre otras.

El organismo meteorológico advirtió que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

El mapa de alerta amarilla por tormentas fuertes en la provincia de Buenos Aires durante el miércoles 28 de octubre. (Foto: SMN) SMN

Tormentas eléctricas fuertes en Bahía Blanca: qué fenómenos podrían afectar la zona

La alerta amarilla contempla la posibilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente.

En cuanto a las lluvias, el SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, aunque las condiciones pueden varias según la intensidad de los fenómenos de cada localidad.

El pronóstico no precisa un horario puntual para la llegada de las lluvias en cada zona alcanzada por el aviso. Por eso, resulta importante consultar las actualizaciones del organismo meteorológico y prestar atención a las condiciones del tiempo.

¿Qué recomienda hacer el SMN ante la alerta amarilla por tormentas?

ara reducir los riesgos durante las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas que deben tenerse en cuenta tanto dentro de las viviendas como al aire libre.

Las principales recomendaciones del organismo son: