Ageotipo: cómo son las formas de envejecer que definió la Universidad de Stanford y cuál es la tuya

En un estudio sobre el envejecimiento, la Universidad de Stanford propone un concepto intrigante: el ageotipo. Este término no solo etiqueta el proceso de envejecimiento de cada individuo, sino que sirve como una hoja de ruta de la salud de las personas.

Michael Snyder, destacado experto en genética y líder en el campo de la medicina personalizada en la Facultad de Medicina de Stanford, explica que el ageotipo es una herramienta poderosa para identificar áreas de riesgo y oportunidades de intervención temprana y que existen varios tipos. ¡Conocé cuál es el tuyo!



Qué son los ageotipos y cuáles son los distintos tipos

El equipo de la Universidad de Stanford ha identificado cuatro vías biológicas fundamentales de envejecimiento, conocidas como ageotipos. A través del análisis de muestras de sangre, heces y otros elementos biológicos, se han delineado los siguientes ageotipos:



Metabólico : en este ageotipo, es el metabolismo el que envejece más rápidamente que otras partes del cuerpo .



El metabolismo, encargado de la transformación de los alimentos en energía necesaria para funciones vitales como la respiración y la circulación sanguínea, se encuentra asociado con problemas como la obesidad, enfermedades cardíacas y trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2.





Inmunitario: en este tipo de ageotipo, el sistema inmunitario es el protagonista del envejecimiento. Este sistema, crucial para combatir infecciones y controlar la inflamación crónica , al estar enfermo o envejecido puede influir en el desarrollo de enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, artritis reumatoide y esclerosis múltiple.





en este tipo de ageotipo, el sistema inmunitario es el protagonista del envejecimiento. Este sistema, crucial para combatir , al estar enfermo o envejecido puede influir en el desarrollo de enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Hepático : en el ageotipo hepático , el hígado es el órgano que muestra signos de envejecimiento antes que otros . Este órgano es responsable de procesar nutrientes y filtrar toxinas, y un ageotipo hepático está asociado con un mayor riesgo de padecer enfermedades hepáticas como cirrosis y enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA).





: en el ageotipo hepático . Este órgano es responsable de procesar nutrientes y filtrar toxinas, y un ageotipo hepático está asociado con un (EHGNA). Nefrótico: relacionado con el riñón, este ageotipo se refiere al envejecimiento de la función renal, encargada de equilibrar los fluidos del cuerpo, regular la presión arterial y eliminar desechos. Los riñones envejecidos pueden causar fluctuaciones en la presión arterial, desequilibrios en minerales esenciales y enfermedades renales.



El ageotipo nefrótico se centra en el envejecimiento de la función renal y sus impactos en la salud general. (Foto: Freepik)

¿Cómo saber cuál es mi tipo de ageotipo?

Cada individuo puede tener uno o varios ageotipos, lo que significa que no son mutuamente excluyentes. Según explican los expertos de la Universidad de Stanford al sitio web Telva, tener uno o más de los cuatro ageotipos no significa que el envejecimiento no ocurra también por otras vías biológicas.



Cada individuo puede presentar uno o varios ageotipos, reflejando cómo envejece su organismo en diferentes aspectos. (Foto: Freepik)

Saber nuestro ageotipo puede ser útil para prevenir el envejecimiento, aunque actualmente las pruebas para identificarlos no son fácilmente accesibles. Se necesita una gran cantidad de datos recopilados durante períodos prolongados para determinar esta información, pero el progreso en la ciencia genómica sugiere que tal vez esté más cerca de lo que se espera.