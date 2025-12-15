En materia de género, la OCDE reconoció que las reformas recientes reforzaron la protección para las mujeres.

El rápido envejecimiento de la población incrementará la presión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en México en las próximas décadas, a pesar de las reformas recientes que fortalecieron el nivel de las pensiones y ampliaron la protección social, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio Pensions at a Glance 2025.

De acuerdo con el organismo, México enfrentará, junto con el resto de los países miembros, un proceso de envejecimiento acelerado durante los próximos 25 años, lo que elevará la proporción de personas mayores respecto a la población en edad de trabajar y aumentará las exigencias financieras de los sistemas de retiro

En ese contexto, la OCDE destacó que México llevó a cabo una reforma sistémica de su sistema de pensiones, al introducir un complemento ligado al salario de gran magnitud dentro del esquema obligatorio de contribución definida, lo que modificó la naturaleza de las pensiones relacionadas con los ingresos laborales y elevó de manera significativa las tasas de reemplazo futuras .

El estudio señaló que, tras estos cambios, México se ubicó entre los países con mayores incrementos en las tasas de reemplazo proyectadas, particularmente para trabajadores de ingresos bajos y medios, lo que contribuyó a mejorar la suficiencia de las pensiones y a reducir los riesgos de pobreza en la vejez, un reto estructural en economías con alta informalidad laboral.

No obstante, la OCDE subrayó que el desafío central será mantener la sostenibilidad financiera del sistema en un entorno demográfico adverso , ya que el envejecimiento poblacional incrementará el gasto en pensiones y exigirá ajustes permanentes para preservar el equilibrio entre suficiencia de beneficios y viabilidad de largo plazo.

Brecha en mujeres continúa al alza

En materia de género, el organismo reconoció que las reformas recientes reforzaron la protección para las mujeres, en particular para aquellas con ingresos bajos y medios, al compensar los efectos de su mayor esperanza de vida y trayectorias laborales más fragmentadas, lo que permitió mejorar su nivel de ingresos durante la jubilación

Sin embargo, el informe advirtió que la brecha de pensiones entre hombres y mujeres en México sigue siendo de las más elevadas de la OCDE, al superar 35%, una diferencia que obedece principalmente a desigualdades acumuladas a lo largo de la vida laboral, como menores salarios, menor participación en el mercado de trabajo y menos horas cotizadas .