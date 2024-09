Adiós teoría del Big Bang: una investigación científica propuso otra explicación sobre cómo se formó el universo

El misterio de la creación del universo sigue siendo uno de los mayores misterios que no para de fascinar a la humanidad . A lo largo de la historia, innumerables teorías intentaron desvelar su origen.

Con la llegada de la ciencia moderna, teorías como el Big Bang comenzaron a ganar terreno. Sin embargo, también dejaron algunos misterios sin responder, y son estos los que llevan a los científicos de hoy a continuar con la investigación en búsqueda de respuestas .

El universo volverá a reiniciarse: una nueva investigación afirma la teoría

Ahora la ciencia presentó una nueva teoría sobre el universo. Un artículo publicado en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics presenta el concepto de una "cosmología de rebote de la materia no singular".

Esta teoría llevada a cabo por un equipo internacional de científicos propone que el universo "rebota" entre una era de Big Bang caliente y densa, y el tipo de universo que vemos hoy, mucho más frio . Según los expertos, el universo de hoy es el reciclaje de un universo anterior.

La Teoría del Bing Bang es la más reconocida y aceptada hasta el momento. (Archivo)

A pesar de que la teoría no es nueva, el equipo internacional profundizó el concepto y se centró en la existencia de agujeros negros primordiales (PBH) dentro de este modelo cosmológico que genera debate .

Los autores aseguraron que "en particular, el aumento de las perturbaciones de curvatura del superhorizonte, durante una fase de contracción de la materia en combinación con un corto período transitorio desde la contracción de la materia hasta el Universo en expansión HBB, puede conducir a perturbaciones de curvatura aumentadas en escalas pequeñas durante la fase HBB, colapsando para formar PBHs".

Según el sitio de IFLSience, esto quiere decir que los agujeros negros primordiales, que son teóricos y se cree que se formaron poco después del Big Bang, podrían ser restos visibles que surgieron de disturbios durante el caos del universo temprano .

Estos agujeros fueron propuestos como una posible explicación para la materia oscura, aunque investigaciones recientes indican que probablemente no hay suficientes para explicar este misterioso fenómeno. Sin embargo, los investigadores aseguran que este modelo cosmológico aborda tanto el problema de la planitud como la necesidad de materia oscura .



Agujero negro. (Archivo)

Aunque la idea es interesante, el modelo del Big Bang junto con la inflación del universo sigue siendo la mejor explicación que se tiene para entender cómo se formó el universo. Los investigadores creen que pueden averiguar si la cosmología de "rebote" tiene algo de valor, ya que ciertos colapsos de agujeros negros primordiales podrían generar ondas gravitacionales .