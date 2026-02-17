Desde 2026, varios productos importados -en su mayoría procedentes de China- experimentarán un incremento significativo en su precio, debido a la implementación de nuevos aranceles que pueden alcanzar hasta el 50%. Según lo indicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la medida impactará a 1,463 mercancías originarias de países con los que México no mantiene tratados comerciales. La Secretaría de Economía ha aclarado que los nuevos gravámenes se aplicarán a bienes que actualmente ingresan al país, muchos de los cuales son adquiridos a través de plataformas digitales y comercio electrónico, lo que resultará en un encarecimiento que se reflejará directamente en el bolsillo de los consumidores. Conoce los detalles de esta disposición y evita inconvenientes con las compras importadas. Ten presente que dicha medida ya se encuentra vigente a nivel nacional. Entre los artículos importados que enfrentarán el arancel más elevado, de hasta 50%, se encuentran: Los aparatos electrónicos, como televisores y refrigeradores, no están incluidos en los cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dado que actualmente abonan aranceles que oscilan entre el 15% y el 20%, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE). En lo que respecta a equipos de cómputo y teléfonos móviles, la mayoría permanece exenta de aranceles gracias al Acuerdo de Tecnología de la Información, aunque al ingresar al país deben abonar el 16% correspondiente al IVA. La Secretaría de Economía enfatizó que estas medidas tienen como objetivo proteger aproximadamente 350,000 empleos en sectores considerados sensibles y aclaró que no están orientadas específicamente contra ningún país.