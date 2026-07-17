En las profundidades del mar Mediterráneo , un equipo de arqueólogos halló 22 bloques monumentales del Faro de Alejandría, que habían estado sumergidos durante siglos en el puerto oriental de Egipto.

Este hallazgo es parte del proyecto internacional PHAROS , que representa una colaboración entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, bajo la dirección de la arqueóloga Isabelle Hairy, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, así como la Fundación Dassault Systèmes.

La misión de la operación consiste en escanear los elementos encontrados para reconstruir digitalmente la estructura milenaria, reconocida como una de las 7 maravillas del viejo mundo.

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Rescatan del mar el Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo

Los bloques fueron recuperados tras 3 décadas de investigaciones submarinas, comenzadas por Yves Empereur, quien identificó los primeros vestigios del faro sumergido. Actualmente, con nueva tecnología, el equipo ha logrado recuperar las piezas más significativas.

Entre los elementos extraídos se encuentran dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, que pesan entre 70.000 y 80.000 kilos cada uno. Estas piezas formaban parte de la entrada monumental del Faro, cuya arquitectura combinaba técnicas egipcias y griegas.

Aunque las ruinas hundidas eran visibles desde 1968 , se ha llevado a cabo un trabajo arqueológico sistemático durante más de 20 años. En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur dirigió una exploración de gran escala y documentó más de 3300 objetos, incluyendo esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito.

Digitalización y reconstrucción de fragmentos arquitectónicos en el fondo marino

Más de 100 de estos fragmentos arquitectónicos han sido escaneados digitalmente en el fondo marino durante la última década.

Cada uno de estos bloques, que pesan hasta 80 toneladas, será escaneado mediante fotogrametría detallada. Los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes analizarán digitalmente y reposicionarán virtualmente los bloques como si fueran piezas de un vasto rompecabezas arqueológico.

Para complementar la reconstrucción digital, un equipo de expertos que incluye historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos, realiza una recopilación que incluye descripciones y representaciones antiguas de la torre.

Antiguo mosaico representando el Faro de Alejandría (Fuente: Qasr Libya Museum).

Historia del Faro de Alejandría y su importancia marítima

El Faro de Alejandría se construyó a principios del siglo III antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter. Fue construido por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido y se alzaba a más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, guiando a los barcos con seguridad a través de las traicioneras aguas costeras de Alejandría.

Ostentó el título de la estructura más alta del mundo construida por el hombre durante más de 1600 años, hasta que un terremoto en 1303 lo inutilizó. Las piedras restantes fueron recicladas por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para construir una fortaleza en el mismo lugar en 1477.

Descubrimientos en el Faro de Alejandría enriquecen su historia

El equipo de arqueólogos no solo ha recuperado los impresionantes bloques monumentales, sino que también ha encontrado vestigios de estructuras auxiliares que formaron parte del entorno del Faro de Alejandría.

Estos hallazgos adicionales permiten a los investigadores obtener una visión más completa de la arquitectura y el funcionamiento del faro, mejorando la comprensión sobre su importancia histórica y cultural. La colaboración internacional del proyecto PHAROS promete avanzar en el conocimiento sobre el pasado de la civilización egipcia.

A medida que se complete la digitalización, se espera que la reconstrucción del Faro de Alejandría aporte nuevas perspectivas sobre su influencia en la navegación antigua y su papel como símbolo de la ciudad de Alejandría en la antigüedad.